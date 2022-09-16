蘇貞昌：新北社宅規劃數差距大 盼展現魄力努力

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行政院長蘇貞昌16日視察新北中和3處社會住宅計畫時表示，過去新北市很多努力，中央已在新北興建9480戶社宅、新北市府自行興建6937戶（已達成戶數），但中央在新北市已規劃1萬8338戶社宅，新北市府自己規劃的社宅僅有405戶，「這差距太大」。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）行政院長蘇貞昌今天視察中和3處社會住宅計畫時表示，這是中央送給中和的大紅包，但新北市規劃興建社宅戶數與中央差距太大，盼展現魄力與努力；市長侯友宜幫忙、進度快一點。

行政院長蘇貞昌上午前往交通部公路總局公路人員訓練場視察，聽取內政部營建署長吳欣修簡報，將活化交通部的廳舍土地，以興建社會住宅。

吳欣修表示，公路人員訓練場預計明年拆遷至土城區金城路教練場，原土地將規劃興建板橋監理站與社宅共構的「德穗安居」，及單純社宅的「德光安居」；兩處預計1289戶，預計將於明年5月、9月統包決標，西元2027年中完工，2027年10月板橋監理站進駐。

吳欣修說，附近的板橋監理站現址在搬遷到「德穗安居」後，原地規劃興建580戶的「民富安居」社宅，將於2028年工程決標，預計2031年8月竣工。

蘇貞昌致詞時表示，今天到中和區視察就是來送大紅包，獲益最大的是中和在地人，其中，兩塊土地百分百是中央的，另一塊土地有97.6%是中央的，興建經費共新台幣112億元都是中央出資。

他說，中和可以「近水樓台先得月」，未來，興建新的板橋監理站等都是中央付錢。另外，國家住都中心於下午於中和區莒光路的「莒光安居」基地社宅開工動土；在中和最精華地區興建社宅不簡單，是因中央善用土地，期待新北市府也用更大的魄力與努力，一起為市民創造更大的福利，大家一起努力地方才會獲益。

隨後，蘇貞昌在台上指著簡報內容表示，過去新北市很多努力，中央已在新北興建9480戶社宅、新北市府自行興建6937戶（已達成戶數），但中央在新北市已規劃1萬8338戶社宅，新北市府自己規劃的社宅僅有405戶，「這差距太大」，希望現場的副市長陳純敬回去轉達市長侯友宜，建議要多幫忙，進度快一點。

蘇貞昌說，新北人口最多、最需要社宅，興建社宅地方政府不用出錢，但須儘早找到相關條件，因為中央資源有限，若新北市府不快一點，就會被其他地方政府爭取。也請中央民代多協助找土地，讓中央協助興建。

他說，希望全國各地機關有「舊翻新」的土地可儘速釋出，也希望國家住都中心加緊腳步，中央與地方一起努力。

內政部次長花敬群會後接受聯訪則表示，市府對社宅興建的成效，在於態度問題，提出的戶數必須要像中央一樣，都要是實質找好土地並規劃好的才能列入數據。

新北市政府城鄉局以新聞稿回應，盤點土地興辦社會住宅，但市有土地多已開發利用，可興辦社宅土地都已完工或施工中；社宅用地不容易取得，因此，採取容積獎勵回饋、公有地都市更新分回等方式多元取得社宅用地，或透過整體開發取得土地興建。

城鄉局表示，包含新泰塭仔圳、蘆洲南北側、新店十四張站B單元區、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰瑤等整體開發區，相關都市計畫都在內政部審議中，希望內政部能加速協助。（編輯：張銘坤）1110916