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大宗物資降稅措施確定再延長 財部估3個月稅損97億

2022/12/7 11:45（12/7 12:25 更新）
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財政部長蘇建榮7日表示，為穩定物價，大宗物資降稅措施將延長3個月，也就是到明年3月底。圖為台北市北投區賣場內民眾挑選商品。（中央社檔案照片）
財政部長蘇建榮7日表示，為穩定物價，大宗物資降稅措施將延長3個月，也就是到明年3月底。圖為台北市北投區賣場內民眾挑選商品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北7日電）財政部長蘇建榮今天表示，為穩定物價，大宗物資降稅措施將延長3個月，也就是到明年3月底，展延降稅3個月的稅收損失約新台幣97億元。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「阻斷詐欺金流，跨部會施政整合、規劃與執行成效檢討」進行專題報告，並備質詢。

為穩定物價，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降，行政院9月中旬拍板，降稅措施再延長3個月，至今年12月底，外傳政府繼續延長降稅措施。

國民黨立委林德福質詢時指出，明年出口不佳、經濟成長疲弱，總統蔡英文6日邀集部會首長討論整體經濟情勢，傳出會議中有共識大宗物資降稅措施，再展延一季；蘇建榮回應，「對，3個月」。

林德福追問，降稅措施再展延一季，是否可以挽救疲弱的出口和經濟成長。

蘇建榮指出，展延是為了緩解進口成本上升，是針對物價；出口成長減緩，是因為國際經濟情勢影響，和降稅是不一樣的事情；降稅措施展延3個月，稅損大約是97億元。（編輯：潘羿菁）1111207

#大宗物資
#稅收
#黃豆
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