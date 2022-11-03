明年中央稅收預算逾2.18兆創高 證交稅編1551億縮水

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（中央社記者張璦台北3日電）立法院財委會今天審查財政部明年稅課收入預算，在立委提案要求下，預算編列增加新台幣81.5億元，中央政府稅入預算增至2.18兆元，寫新高，又以所得稅加碼62億元最多，證交稅明年預算數為1551億元，較今年預算數大減218億元。

立法院財委會今天審查完成112年度財政部歲入預算。

檢視原先編列的明年總預算案，歲入來源中，稅課收入編列2兆1749億元、較今年法定預算增加14.2%。

細看各項稅收編列，營利事業所得稅編列9097億元、綜合所得稅編列5082億元、遺產及贈與稅135億元、關稅1361億元。

貨物稅編列1401億元、證券交易稅1546億元、期貨交易稅72億元、菸酒稅340億元、特種貨物及勞務稅27億元、營業稅2688億元。

其中，貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅編列金額，分別較今年預算數減少15.2%、12.6%、7.8%，其餘皆為增列；貨物稅減列主要考量現行為穩定國內物價，而實施的大宗物資降稅措施。

財委會今天審查預算案編列，立委針對稅課收入提案逾70案，經併案討論、協商，中央政府稅課收入明年預算，合計加碼81.5億元，讓稅課收入從2兆1749億元增加至2兆1830億元。

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其中，以營所稅增加50億元最多，綜所稅增加12億元居次，營業稅增列10億元，證交稅增5億元，遺產及贈與稅合計增加1億元，關稅、貨物稅、期交稅各增加1億元，俗稱奢侈稅的特銷稅增加5000萬元。

證交稅部分，財政部長蘇建榮表示，今年以來美國聯準會（Fed）持續升息，影響金融市場，外資匯出，股市相對萎縮，台股加權指數今年從萬八跌至萬三左右，今年證交稅要達標預算數已經相當勉強，明年不敢多編，但同意增加5億元預算。（編輯：潘羿菁）1111103