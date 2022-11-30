龔明鑫：明年景氣底部 台應把握投資拉開跟對手距離

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（中央社記者蘇思云台北30日電）國發會主委龔明鑫今天表示，明年可能是歐美國家景氣底部，台灣應該把握機會投資布局，在景氣循環中搶得關鍵性地位或商機，待明年下半年或後年景氣反轉向上，才能拉開跟對手的距離。

龔明鑫今天在一場「2023投資趨勢論壇」活動中，以明年經濟展望為題進行專題演講。

龔明鑫表示，全球經濟成長可能進一步減緩，國際研究機構也陸續下修主要國家明年經濟成長率，歐美國家明年經濟成長率會不會是負數沒人知道，但即便是負數，應該也是最差的狀況，如果要投資，就應該在底部時尋找標的做布局。

龔明鑫指出，預估製造業存貨去化時間可能在明年中以後，後續情勢可能慢慢好轉。台灣經濟已經連續5年優於全球情況，就業狀況也算穩定，消費者物價指數（CPI）也較其他國家穩定，台灣接下來要尋找關鍵角色，才能在景氣波動中勝出。

主計總處昨天公布經濟預測，升息與通膨夾擊，全球需求明顯降溫，台灣因為出口動能減緩，分別下修2022年、2023年經濟成長率至3.06%及2.75%，也意味明年經濟「保3」恐落空。

龔明鑫會後接受媒體聯訪時指出，明年全球主要風險有三變化要關注，第一是美國升息衝擊全球經濟，第二是俄烏戰爭引起歐洲面臨能源與債務等風險，第三是中國清零政策導致經濟下行。

龔明鑫指出，前兩者來看，今年應該是最糟狀況，原物料與大宗物資價格應該在今年第3季是高點，後續可能還是在高位，但美國物價開始逐漸往下，俄烏戰爭雖然還沒結束，但歐洲也慢慢有因應之道，明年經濟成長率歐美國家沒有那麼好，但造成衝擊的源頭有在改善，「最差狀況已經可以預期」。

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不過，龔明鑫認為，中國因為清零政策等，整體狀況還在變化中，會是一個變數。對台灣而言，先前出口中國減少部份可以從歐美彌補，但歐美國家最差狀況可能在明年，因此可以彌補的部份會較少，中國部份又有不確定性，台灣因此可能受到一些限制。預期明年上半年各國經濟狀況脫離底部泥沼後，台灣也會跟著好轉。

至於明年台灣出口可能負成長，相關部會如何因應，龔明鑫表示，出口攸關全球貿易發展狀況，台灣要做的是在景氣循環中，趕快搶得關鍵性地位與商機，如此一來，不管是明年下半年或是後年時景氣反轉向上，台灣才可以有比較好的成果，拉開跟對手的距離。（編輯：林淑媛）1111130