公共運輸月票補助擴及全台 交通部112年元旦收件

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（中央社記者余曉涵台北5日電）公共運輸月票補助從都會區擴及全台，定期票證並可因地制宜，交通部長王國材今天表示，相關審查辦法在12月底出爐，明年起地方政府可送件，預計第一季就可審查完成。

由於九合一選舉多位縣市長候選人端出公車月票政見，這牽涉到交通部的預算補貼，今天立法院交通委員會審查112年度交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位等預算案時，立委再次關切。

今天王國材指出，相關辦法在本月底就會出爐，會以大原則為主，希望地方提出有創意的方法提升公共運輸使用率，交通部明年元旦起可收件，預計第一季就可以審查完畢。

王國材11月16日列席立法院交通委員會報告並備詢時就表示，將依財政能力補助地方提升公共運輸，非六都的補助會多一些。

國民黨立委洪孟楷今天質詢有無公正單位進行調查電子票證的合理票價等，王國材回應，公共運輸需要因地制宜，北北基的公共運輸使用率高，但其他地方不發達，要不要公共運輸月票，要因地制宜。

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洪孟楷再詢問相關審核標準、審核辦法何時出爐，王國材回應，若無法提升公共運輸使用率，就不會同意，且不會每個地方都是新台幣1200元或1280元，因為縣市也要出一半錢，所以地方要自行衡量。

以往交通部對非都會區公共運輸的補貼，主要為偏遠路線的營運虧損或建設計畫，給予一次性補貼。今天王國材說，花東及苗栗以觀光為主，將來可以提出假日提升公共運輸的相關方案。（編輯：張雅淨、陳清芳）1111205