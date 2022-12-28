淨零轉型創造商機 經濟部點名3大潛力產業

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）政府力拚淨零轉型，經濟部次長陳正祺表示，淨零轉型會導入前瞻技術並進行法規鬆綁，過程中也將帶來產業發展的契機，他點名綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等3大產業有機會發展為成功產業鏈。

國發會及環保署今天共同舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，揭露12項關鍵戰略執行內容。

陳正祺表示，經濟部在12項關鍵戰略當中，主辦風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等5項戰略，也參與其他戰略的規劃；經過盤點與評估，經濟部認為綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等3大產業非常有潛力在淨零轉型過程中，發展為成功產業鏈。

綠能電力設備方面，陳正祺認為，台灣有風電、光電、地熱、海洋能等發展潛力，搭配能源轉型政策，可以將再生能源投資最大化，接著透過建立本土綠能產業，便可協助國內產業打入國際供應鏈。

陳正祺提供2數據佐證，他表示，離岸風電方面，經濟部投審會核准的外人投資已經超過新台幣1727億元，另外，根據經濟部工業局掌握離岸風電國產化投資金額也達791億元。

第二項具有潛力的產業是智慧生活應用，陳正祺指出，台灣半導體產業具有技術優勢，可以投入研發未來淨零生活模式所需的前瞻技術晶片或應用模組，例如電動車，以及透過大數據、人工智慧（AI）技術監測能源，讓能源調度及使用最佳化，其他還有AI影像多重識別認證系統、自動駕駛系統等產品服務。

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第三大潛力產業是產業生產低碳化，陳正祺表示，運用物聯網、人工智慧、大數據、雲端計算等技術，可以減少高耗能設備使用及待機空轉的電力，進而協助國內大廠減碳，也能透過國際合作，將數位減碳產品行銷國際。

至於台灣投入淨零轉型，是否影響供電能力及產業發展，陳正祺要企業放心，電力供應方面，根據盤點，以2025年為標準，雖然有機組除役，但天然氣供應會增加，「上來的比下去的多」，除了天然氣增加、綠能也會增加，「供電部分沒有問題」。（編輯：潘羿菁）1111228