國科會淨零科技方案 社會、產業與技術多路並進

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（中央社記者張璦台北28日電）國科會今天發表「淨零科技方案」4大核心重點，社會端將推廣淨零新生活運動，產業端協助減碳轉型；同步擴大能源科技研發、提升潔淨能源供給，並連結國際領先技術與人才，發展台灣優勢淨零科技。

「我國淨零轉型關鍵戰略行動計畫論壇」今天登場，國科會科技辦公室執行秘書葉哲良在會中表示，科技不是淨零唯一解方，社會、生活轉型也要導入。科技要落地，會遇到社會、環境層面的挑戰，因此相關問題也要提早布局、因應，淨零科技方案有了初稿，後續會再溝通交流、逐步定稿，希望各界給回饋，讓方案更有效。

國科會科技辦公室副主任張佳文針對「淨零科技方案」聚焦的4項核心重點，進行細部說明。

4項核心重點中的「以人為本」方面，張佳文表示，2024年將展開淨零新生活運動推廣，建立公開透明的公私溝通平台，導入數位碳足跡管理平台等。

談及「以終為始」，張佳文以氫能發電為例，短期以社會溝通與基礎關鍵設施開發先行，長期布局甲烷去碳燃氫發電、混氫／純氫燃燒等。資源循環利用將以廢棄物量大、低回收率為優先，比如紡織廢棄物回收率低於40%，將由源頭設計導入全回收紡織材質開發，與公民團體合作，推廣回收材質製作的衣物產銷。

至於「布局未來」，張佳文表示，國科會與中研院一起投入開發潛力淨零科技，包含潔淨新能源、新興負碳科技，並將探索突破性創新科技，對產業、學研界廣發英雄帖，建立主題式徵案機制。

針對「比肩國際」，張佳文強調，將鏈結國際領先機構，建立中長期合作關係，包含淨零科技人才培育，以及創新前瞻技術合作，建立優勢技術等。

同時，淨零科技投入重點分為3部分、將持續調整。首先是減碳潛力高、技術成熟度高的「最優先落地技術」；再者為已有初步成果、須強化投入的「次優先落地技術」；最後是新興潛力科技的「長程布局技術」。

目前，「最優先落地技術」包含太陽光電、離岸風電、去碳燃氫與氫能基礎建設、深層地質探勘、分散式儲能與微電網整合，以及高碳排產業低碳製程。

此外，有與會人士對淨零路徑階段減碳目標，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點，提出異議。

國科會自然處科長黃冠毓回應，減碳目標24%加減1個百分點，是跨部會討論多次的結果，從國科會角度來看，技術研發愈快、對減碳愈有幫助，技術精進固然重要，但政策配套的落實、法規制定也是關鍵，因此國科會認為，淨零社會科學是很重要的研究領域。

淨零科技方案中，針對人文社會科學，國科會表示，將著重在能源設施與環境的社會溝通，並建立淨零觀念擴散與民間自主投入機制。（編輯：楊蘭軒）1111228