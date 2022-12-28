2030減碳策略納國際合作 環保署：第一步先盤查

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（中央社記者張雄風台北28日電）國發會今天提到，在強化2030減碳策略中，納入減碳國際合作等方式。環保署說明，此計畫是呼應國際公約，而國際間如何執行、碳權如何計算都還在討論；企業面對減碳第一步還是從盤查開始。

國家發展委員會今天舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030年國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）強化目標為較基準年（2005年）減少24%加減1個百分點。

資料指出，在2030年NDC強化關鍵作為部分，包含節能、運具電動化、再生能源、碳匯及負排放技術及減碳國際合作等。

在減碳國際合作部分，行政院環境保護署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀今天說明，相關計畫是呼應巴黎協定第六條，推動國合境外減碳，然而國際公約都還在討論，國際間的碳權應如何計算，都還在形成中；台灣會持續觀察國際的作法。

蔡玲儀表示，若國內企業宣告達碳中和，卻是買國外碳權做抵消排放，其實對國內沒有幫助。

蔡玲儀指出，目前溫室氣體減量及管理法修法中，未來成為氣候變遷因應法，其中也有相關規定，假設企業真的因供應鏈需求，要在國外購買碳權，作為國內繳碳費扣抵，未來會有認可準則，什麼碳權能用，且不能全額抵換；相關的細節未來會有更嚴謹的規範。

此外，蔡玲儀提到，若國內企業協助其他國家減碳，如設置太陽能光電等，最後在可轉讓的減碳額度究竟該算是企業本身、外國或是台灣的減碳量，其實國際公約都還在討論更細緻的作法。

蔡玲儀強調，目前國際上還在討論碳權，國內企業面對減碳第一步還是從盤查、減量開始，而不是買碳權。（編輯：張雅淨）1111228