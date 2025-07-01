北富銀改設印度古吉拉特邦金融特區分行 金管會點頭

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（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會今天宣布，同意台北富邦商業銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（Gujarat International Finance Tec-City，稱GIFT City）分行，並撤銷設立孟買分行；北富銀表示，改在GIFT City設立分行，可更有效率服務南亞地區的台商與當地企業。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會上說明，北富銀去年曾申請在印度設立孟買分行，今年2月21日已核准在案，不過，北富銀考量近期印度政府鼓勵廠商到GIFT City投資設點，並提供企業稅務優惠等誘因，因此申請設立GIFT City分行作為北富銀印度第一家分行申設據點，並向金管會撤銷設立孟買分行。

侯立洋表示，目前本國銀行在印度設有分支機構者，包括中信銀行在當地設有2家分行，台灣銀行及兆豐國際商業銀行各設有1家代表人辦事處。

侯立洋指出，今年1月已核准中信銀向印度申請在古吉拉特邦金融特區設立分行，但還沒實際進去，目前加上北富銀，金管會共核准2業者申設印度古吉拉特邦金融特區分行，目前尚未收到其他業者在該區的申請案。

北富銀指出，GIFT City位於印度古吉拉特邦的中央商務區，是印度政府推動的首座綠地智慧城市與國際金融服務中心。此區提供多項稅務優惠政策，成為外資金融機構進入印度市場的首選平台，國際金融機構已陸續在此設有營運據點。

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北富銀表示，改於GIFT City設立分行，將能更有效率地服務南亞地區的台商與優質當地企業，並透過金控集團的海外平台優勢，提供完整的金融解決方案。GIFT City的國際化金融環境與創新科技氛圍，有助該分行強化跨境業務的競爭力，並掌握印度經濟成長與人口紅利所帶來的多元商機。

根據金管會統計，截至今年5月底，北富銀已設立的海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處、雪梨代表人辦事處及首爾代表人辦事處。（編輯：張均懋）1140701