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台中南屯區女性家管確診日本腦炎 居家旁有水田

2025/7/1 18:15
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市南屯區出現日本腦炎確診個案，為50多歲女性家管，居住地附近有水田，她在6月中旬發燒、頭痛、嘔吐，目前仍住院治療，同住4人無症狀。

台中市衛生局今天發布新聞稿表示，確診個案為50多歲女性家管，平時多於居家附近活動，疫情調查發現個案在6月中旬出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，就醫採檢上月30日確診。目前住院中，同住家人4人無症狀，疫調發現居住地附近有水稻田等高風險孳生源。

衛生局長曾梓展說明，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

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他說，國內傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。豬是日本腦炎流行最重要的宿主，日本腦炎病毒可在豬體內大量繁殖，這些病毒再經由病媒蚊傳染給人類，民眾注意加強防蚊措施。

衛生局說明，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，呼籲農產畜牧工作人員如未曾接種疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診、衛生福利部台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種。（編輯：林恕暉）1140701

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