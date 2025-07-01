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偕foodpanda創外送平台整合首例 全支付會員拚700萬

2025/7/1 18:09（7/1 19:01 更新）
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全聯旗下電子支付「全支付」宣布聯手foodpanda開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，打造「全齡、全場景」的外送支付新生態。中央社記者曾智怡攝 114年7月1日
全聯旗下電子支付「全支付」宣布聯手foodpanda開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，打造「全齡、全場景」的外送支付新生態。中央社記者曾智怡攝 114年7月1日
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（中央社記者曾智怡、江明晏台北1日電）全聯旗下電子支付「全支付」今天宣布，聯手foodpanda開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，打造「全齡、全場景」的外送支付新生態，更盼助攻全支付會員數在年底達700萬，坐上電子支付市場第一名寶座。

全支付擁有超過600萬會員，foodpanda則每日吸引超過百萬人次活躍使用，雙方會員輪廓方面，foodpanda以18至25、36至45歲為主，擁有大量年輕高頻次線上消費者；全支付則是30至59歲為主，專攻線下場域包含零售、交通、繳稅費等。

全支付總經理游金榮表示，全支付在短短3年會員衝上600萬，為同業之間步調最快；根據資策會調查，7成民眾每週使用外送服務1次以上，去年法規鬆綁後，全支付完成與foodpanda整合，創下全台外送平台結合電子支付首例，也是電子支付生態場域的一大突破。

他指出，目前全支付通路數30萬（不包含TWQR），盼藉由和foodpanda合作擴展更多餐飲店家，提升消費場域廣度，全支付也同時持續透過指定場域高回饋增加消費者黏著度。

由於foodpanda部分會員對外送服務仍存在「無信用卡無法付款」的痛點，特別是Z世代與高齡族群。foodpanda總經理黃逸華表示，看好與全支付合作後，達成「全齡、全場景無痛支付」，支付頻次增加，會員使用更有方便性，業績也會提升，foodpanda也會和市面上的其他電子支付工具保持積極互動。

此外，由於foodpanda已經是第三方支付業者，未來是否會切入電子支付市場，黃逸華表示，目前foodpanda還沒有計畫踏進電子支付領域。

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全聯總經理蔡篤昌表示，目前全支付會員數約617萬，全聯董事長林敏雄期許年底前會員數超過700萬，成為會員數、消費金額第一名的電支品牌。游金榮補充，目前電子支付同業平均每月會員成長數約5萬，全支付則是15萬，努力達成目標。

針對全聯經營，蔡篤昌表示，全聯品牌訂價策略是希望「便宜」，今年景氣不穩、通膨波動之下，民眾自然會增加在超市、量販消費，推升今年上半年全聯、大潤發業績。目前全聯全台店數已達1231家，年底目標1250家，大潤發也預計在年底前新增1家達21家，年度業績目標拚新台幣2200億元。（編輯：楊蘭軒）1140701

黃逸華
外送平台拚零售版圖 foodpanda結盟全聯全支付
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