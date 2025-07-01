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晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
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小客車下匝道失速自撞翻滾多圈 駕駛命大輕傷

2025/7/1 18:12
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）一輛小客車下午行經國道3號南下竹南出口匝道時，不明原因失控，自撞道路標示牌連續翻滾多圈又撞上平面道路分隔島，駕駛命大僅腿部撕裂、擦傷；警方表示，疑因車速過快肇事。

苗栗縣消防局下午3時接獲勤務指揮中心通報國道3號竹南交流道與台一己線路口發生車禍，立即出動竹南分隊人車前往，現場為小客車自撞導致翻車，駕駛遭夾困於變形車體內，意識正常但肢體無力，經以破壞器材將車門卸除，並以長背板協助駕駛脫困後，送往為恭醫院救治。

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根據附近路口監視器影像，小客車下匝道不明原因失控，先擦撞豎立在交流道與台一己線路口綠帶上的道路指示牌鋼架，接著連續翻滾多圈越過台一己線撞及中央分隔島後翻覆，輪胎、零件噴飛，車輛嚴重受損，車頭宛如廢鐵。

國道公路警察局第2大隊調查，駕駛吳姓男子（55歲）酒測值為零，疑因車速過快而肇事，事故造成吳男膝蓋擦挫傷，後續將依規處理，並呼籲用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，注意道路設施及車前狀況，以確保行車安全。（編輯：張銘坤）1140701

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