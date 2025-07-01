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新北國王TPBL封王雙層巴士遊行 運動中心優惠慶賀

2025/7/1 18:07
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北國王隊獲台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍，球員下午搭乘雙層巴士遊行，行經市府與許多員工分享喜悅。體育局說，1日至3日，15座運動中心等場館，體適能設施免費入場。

新北國王隊6月29日獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。特別在今天下午舉辦封王遊行，從主場新莊體育館出發，球員搭乘雙層巴士，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身。

車輛經新莊區新泰路、中正路，由大漢橋至板橋，球隊到達市府前廣場時，新北國王總經理毛加恩抱著冠軍獎座，與市長侯友宜分享喜悅。

侯友宜也預祝，新北國王明年再度封王。不少員工與球員分別擊掌慶賀與祝福，共享榮耀。

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市政府體育局表示，推出「運動回饋活動」，自7月1日至7月3日，開放新北15座運動中心、板樹體育館與泰山體育館等，17處場館體適能設施免費入場。

體育局說，TPBL元年賽季剛劃下完美句點，緊接著新莊體育館將於12日至20日，舉辦「第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組賽事，屆時包括日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等多支國際勁旅將與中華隊同場較勁。（編輯：張銘坤）1140701

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