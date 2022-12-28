推淨零公正轉型 國發會：各部會匡列預算逾338億

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）各國致力推動淨零轉型，其中公正轉型攸關成敗。國發會今天指出，到2030年，政府各部會已匡列新台幣338.29億元預算作為公正轉型策略財源，最大部分，是用於農委會的自然碳匯及交通部的運具電動化及無碳化。

國發會及環保署今天共同舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，揭露12項關鍵戰略執行內容，並邀請各界針對綠色金融、公正轉型戰略進行座談。

在公正轉型部分，國發會綜合規劃處處長張惠娟指出，公正轉型最大目的在於確保推動淨零轉型的過程中，能盡力落實「Leave no one behind」（不遺落任何人）的核心價值 。

她表示，包括亞洲開發銀行（ADB）、聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）、經濟合作暨發展組織（OECD）等國際組織，都提及公正轉型攸關對抗氣候變遷行動的成敗，以及對綠色轉型的重要性。

張惠娟坦言，目前台灣尚未有專責公正轉型的主責機構，台灣在過去的能源轉型過程中，各單位所提出不同的願景或宣示，也是散見於不同的綱領內，國發會作為淨零轉型統籌單位，盼在推動過程中，將公正轉型納入各淨零戰略。

觀察國際現況，張惠娟指出，多數國家是透過匡列預算，作為推動公正轉型財源；歐盟則透過匡列基金，並制定相關原則與公正轉型機制，供各會員國申請；台灣尚未決定是否設置基金，目前作法是匡列預算。

她說明，到2030年，政府各部會已匡列338.29億元作為公正轉型策略財源。其中，最主要的包括農委會自然碳匯185.3億元、交通部運具電動化及無碳化78.5億元、經濟部的風電、光電、氫能、前瞻能源及電力系統與儲能占38.9億元，以及經濟部的節能占14.9億元等。

張惠娟指出，推動公正轉型有6大預期效益，包括確保受淨零轉型影響的勞工就業權益、避免增加人民額外的生活成本、促成有意義的公私對話與合作、協助國內企業生產模式低碳轉型、保障地方族群及區域發展的多樣性、有效減少推動過程遭遇的阻力。

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中山大學社會學系副教授邱花妹表示，她肯定政府回應社會對公正轉型的重視，並跟上國際腳步，但她建議，行政部門可掌握「氣候變遷因應法」修法的機會，將公正轉型納入法制基礎，使原則得以貫徹並持續推動。

對此，張惠娟指出，關於公正轉型等策略，不僅學術界，立委們也持續提供國發會意見，國發會將與智庫、學術界共同探討、精進，並持續滾動式調整，並在找出各淨零戰略的利害關係人後，納入各相關部會。（編輯：楊蘭軒）1111228