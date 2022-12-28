環保署：2023年底將提出更精準2030減碳目標

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（中央社記者張雄風台北28日電）國發會今天公布2030減碳的新目標，環保署表示，當初溫管法訂定每5年1期的溫室氣體階段管制目標，截至2030年的第3期目標將於明年底提出，會較今天數字「更精準」。

國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）起源於2015年巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等。

行政院在2015年9月已核定環保署所提報國家自定預期貢獻，設定2030年溫室氣體排放量較2005年（基準年）排放量減20%。

國發會今天舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030NDC強化目標為24%加減1個百分點。

除了NDC外，環保署「溫室氣體減量及管理法」在2015年通過，其中訂定每5年為1期的溫室氣體階段管制目標 ，當時訂定2020年減2%、2025年減10%及2030年減20%；未來溫管法修法成為「氣候變遷因應法」後，階段減量目標仍會持續進行。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀今天表示，目前階段管制正在第2期（2020至2025年），目標仍然是設定10%；至於第3期（2026至2030年）目標，法規規定是在實施年前2年提出，因此預訂2024年會提出，但目前希望加速，能提早至明年底就提出檢討目標。

蔡玲儀指出，根據國家溫室氣體排放清冊報告統計，2005年的碳排放為268.3百萬公噸，若目前所提出的12項戰略目標執行順利，2030年預估可降至201到206百萬公噸。

至於階段目標是否較國發會今天提出目標更加嚴，蔡玲儀表示，討論2030目標，要考慮科學、社會經濟成長，能源需求等；由於經濟成長後用電會增加，這些減碳有不同情境的用電需求、需要透過模型計算；目前都在各部門精算中，資源循環，節電的力道若再加大，會再檢視減量是否有加大空間，因此明年底提出2030目標會較現行的NDC更為「精準」。

另外，在階段管制中有訂定電力排放係數（每發一度電的排碳量）目標，2020年原訂是0.492公斤CO2e／度，但最終結算為0.502公斤CO2e／度；預估2025年希望降至0.388公斤CO2e／度。

蔡玲儀說，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，雖然全球工業受到衝擊，但台灣相對影響較不嚴重，用電下降幅度相對較小；此外因居家上班等方式，住商用電量增加，因此2019、2020年用電量增。

至於2030年的電力排放係數，蔡玲儀說，同樣會在2023年底的階段管制目標中一併提出，目前仍在估算。（編輯：陳政偉）1111228