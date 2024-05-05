北市成美橋3車碰撞釀4傷 7旬翁酒駕遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）北市成美橋昨晚發生3車連撞車禍，共造成4人受傷。警方今天表示，經查為72歲蘇姓男子和友人聚餐後，酒駕上路而釀禍，其酒測值達0.8毫克，已依法開單、吊扣牌照和送辦。

針對成美橋車禍一案，台北市警察局南港分局今天透過新聞稿說明，昨晚8時25分獲報轄內成美橋南港端發生數車對撞事故，立即派員到場處理。

經警方調查發現，案發時72歲蘇男駕車沿成美橋往北內線車道行駛至肇事處時，因跨越分向限制線駛入來車道，導致其左前車頭碰撞對向車道60歲王姓女子座車左前車頭，隨後又波及後方55歲彭姓男子所駕駛計程車而肇事。

經方針對3名駕駛進行酒測，結果蘇男酒測值達0.8毫克，另2名駕駛酒測值都為零。

蘇男供稱，當晚和友人在北市忠孝東路五段1間熱炒店聚餐，席間有喝啤酒，不料返家途中釀禍。

這起3車碰撞事故，造成蘇男頭部挫傷，王女頭部擦挫傷，王女座車載有62歲姊姊和89歲媽媽，2名乘客分別有肋骨骨折及胸部疼痛情形，所幸送醫治療都無生命危險。

警方已依違反道路交通管理處罰條例對蘇男製單舉發及吊扣牌照，全案詢後另依涉嫌違反刑法公共危險罪移送偵辦。（編輯：方沛清）1130505

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