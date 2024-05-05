男子駕BMW贓車拒檢衝撞警用機車 三峽警攻堅逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北5日電）凃姓男子上月佯裝購買BMW汽車，趁隙將車開走。新北市三峽員警3日晚間攔檢，涂男駕車衝撞警用機車後逃逸，警方循線追查，昨天上門逮捕凃男，警詢後依法送辦。

新北市警察局三峽分局今天發布新聞稿指出，29歲凃男家住台南市，在高雄市打零工，為裝闊到三峽見女友，佯裝要跟家住高雄的高男買車。雙方見面看車，凃男稱要領錢便將車開走不還，高男聯繫不上凃男後報警。

警方表示，員警日前發現贓車在三峽區中正路一段、光明路口等紅燈，以警用機車阻擋，凃男卻衝撞警用機車後逃逸，隨後將贓車棄置停車場，由女友騎機車載他逃離。

警方組成專案小組，循線查出凃男藏身處，4日晚間攻堅逮捕還在睡夢中只穿內褲的凃男，並起出毒咖啡包、K他命、贓車鑰匙等贓證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，凃男涉嫌毒品、侵占等罪，經苗栗地方法院及台中地方檢察署發布通緝，曾在網路上自稱「新北陳冠希」，多次以交友軟體認識女生，將女生約到旅館後，趁機偷取錢財及手機，讓女生人財兩失。

警方表示，凃男稱被通緝且身上有毒品才逃逸，警方詢後依妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪送辦，通緝部分解送歸案，在市區違規也依法開罰新台幣7萬4000元。（編輯：蕭博文）1130505