台14及台14甲線部分邊坡施工 6/28前單線雙向通行

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）提升邊坡強度，交通部公路局明天起至6月28日針對台14線、台14甲線共6處進行邊坡保護工程，施工期間上午8時至下午6時、工區單線雙向通行，請耐心配合人員指揮，例假日不施工。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，為提升省道台14線、台14甲線邊坡強度及韌性，5月6日至6月28日辦理台14線76.5公里處板下至79公里處霧社，及台14甲線18.5公里處翠峰至24.5公里處鳶峰路段邊坡保護工程，施工期間為上午8時至下午6時。

中區養護工程分局表示，施工地點為台14線76.9、78.3及台14甲線18.99、21.75、23.9、24.3公里共6處，原則上例假日不施工，各工區實施管制，維持單線雙向通行；並視現場狀況實施機動管制通行，請用路人耐心等候、配合交管人員指揮，施工期間造成不便請見諒。

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清境農場表示，近日有遊客幸運見到好幾隻綿羊為吃樹枝嫩葉用後腳站立，身形直挺挺穩如泰山，讓遊客驚呼不已；農場指出，迎接母親節，週末住宿或享用母親節大餐即送去角質手工咖啡香皂，母親節當天綿羊秀結束後，將送出100枝玫瑰花給現場媽媽們。（編輯：陳仁華）1130505