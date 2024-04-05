更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清明連假第2天部分省道仍塞 出發前別忘查路況

2024/4/5 16:59（4/5 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）今天是清明節連續假期第2天，交通部公路局表示，部分省道路段出現車多壅塞情況，包含台64線板橋往國3路段等，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

公路局發布新聞稿指出，今天截至下午3時止，部分省道路段出現車多壅塞情況，包含台64線板橋往國3路段、台65線土城往國3路段、台62線安樂路段、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線白沙屯路段南向及中彰大橋路段南向、台26線墾丁路段南向等，請用路人出發前確認路況並小心駕駛。

公路局提到，明天為清明節連續假期第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

這些路段包含台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台88線五甲至鳳山路段、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

還有觀光景點聯外道路，包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段、台26線墾丁路段。

至於公共運輸部分，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據統計，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2076班次，疏運3萬900人；東部國道客運路線共計行駛551班次，疏運9144人。

公路局說，依據目前預售情形，明天為清明連續假期第3天，西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：管中維）1130405

#清明節
#省道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.242