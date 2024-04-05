清明連假第2天部分省道仍塞 出發前別忘查路況

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）今天是清明節連續假期第2天，交通部公路局表示，部分省道路段出現車多壅塞情況，包含台64線板橋往國3路段等，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

公路局發布新聞稿指出，今天截至下午3時止，部分省道路段出現車多壅塞情況，包含台64線板橋往國3路段、台65線土城往國3路段、台62線安樂路段、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線白沙屯路段南向及中彰大橋路段南向、台26線墾丁路段南向等，請用路人出發前確認路況並小心駕駛。

公路局提到，明天為清明節連續假期第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

這些路段包含台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台88線五甲至鳳山路段、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

還有觀光景點聯外道路，包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段、台26線墾丁路段。

至於公共運輸部分，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據統計，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2076班次，疏運3萬900人；東部國道客運路線共計行駛551班次，疏運9144人。

公路局說，依據目前預售情形，明天為清明連續假期第3天，西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：管中維）1130405