南投郡大林道多處坍方中斷 合歡山鳶峰路段搶修

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）受今天花蓮地震影響，南投縣信義鄉郡大林道多處坍方影響山友進出；另外，台14甲線23.4公里處仁愛鄉合歡山鳶峰路段坍方阻斷交通，機具進場搶修中，交通部公路局估下午搶通。

花蓮近海上午發生規模7.2地震，最大震度花蓮縣6強。地震當時有登山客攀登玉山，立即以手機錄下天搖地動影像，所幸無落石砸傷登山者，內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，地震增加落石風險，請山友務必注意安全，想取消入園山友可申請退費。

玉山國家公園管理處發布訊息表示，地震後派員前往園區玉山主峰線、八通關越嶺線西段至雲龍瀑布、中之關步道、瓦拉米步道等熱門登山路線巡查，目前玉山國家公園各遊客中心尚無災情，但花蓮縣南安遊客中心依花蓮縣政府公告停止上班、上課而暫停開放。

玉管處提醒，近期進入山區行駛新中橫公路台21線、台18線，及南橫公路台20線、玉長公路台30線，都要特別注意邊坡落石；交通部中央氣象署日月潭氣象站也表示，強震後山區土石鬆動，未來1週山區有降雨機會，6日至7日降雨顯著，近期仍有餘震發生機會，非必要勿前往山區活動，戶外活動也請慎防坍方落石。

另外，有民眾遠遠拍下地震後草屯鎮九九峰因落石崩塌而飄散沙土煙塵；南投縣信義鄉郡大林道是攀登望鄉山、郡大山聯外道路，農業部林業及自然保育署南投分署表示，郡大林道指標0.9、1.2、1.7、1.8公里處等多處坍方，考量餘震及可能降雨，待餘震減緩及鋒面過後進場清理，震後邊坡不穩提醒山友儘量避免入山。

震後，省道台14甲線23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方阻斷交通，車輛無法通行，警方在台14甲線18至32公里處管制，交通部公路局中區養護工程分局派遣大型機具搶修中，由於仍有零星落石，中區分局預估今天下午搶通，也提醒震後非必要勿行駛山路。（編輯：謝雅竹）1130403