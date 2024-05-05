T1季後賽卡森斯攻守全面 雲豹勝海神拔頭籌

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（中央社記者黎建忠台中5日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹今天在季後賽首戰對上高雄全家海神，靠著卡森斯22分、16籃板、6助攻全面發揮下，雲豹以90比76輕取對手，在首輪5戰3勝制下拔得頭籌。

T1職業籃球聯盟主場作戰的雲豹，開賽就進入狀況，首節取得20比18領先，第2節是雙方勝負分水嶺，海神單節僅攻下14分，半場結束雲豹就以45比32取得雙位數領先。

上半場海神的三分球命中率僅11投2中、18.2%，而且雲豹加壓防守奏效，上半場就完成13次抄截。雲豹全場23次抄截，克羅馬（Lasan Kromah）8次、蔣淯安6次，都打破聯盟季後賽的單場抄截紀錄。

易籃後雙方攻勢相當，雲豹始終維持著10分左右領先差距，海神的外線攻勢仍不見起色，最終讓雲豹收下系列賽首戰勝利。

卡森斯（DeMarcus Cousins）賽後接受主辦單位訪問時強調，團隊都打得很好，勝利歸於團隊，「只要我們打出這樣的水準和球風，一定可以順利擊敗任何球隊。不過這才是第1場而已，我們還要繼續努力並且拿下總冠軍。」

職業菜鳥高錦瑋首場季後賽表現不俗，貢獻12分、4助攻，他表示，季後賽有感受到不一樣的防守強度，還要慢慢適應，今天不太滿意自己的表現，希望整個季後賽甚至冠軍戰，都要保持進攻的侵略性。（編輯：張雅淨）1130505