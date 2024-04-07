T1洋將克羅馬29分領軍 雲豹輕取獵鷹收2連勝

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（中央社記者黎建忠台北7日電）T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹今天作客台南台鋼獵鷹主場，靠著洋將克羅馬29分、11籃板、7助攻帶領下，雲豹以105比85輕取獵鷹收下2連勝，穩居例行賽聯盟第2名。

3月17日雲豹作客獵鷹主場輸了15分，相隔3週後雙方再度碰頭，首節戰成21比21平手，隨後雲豹進攻開始加溫，半場結束取得48比37的雙位數領先。

兩隊勝負分水嶺在第3節，雲豹在48比40領先時，於5分鐘內打出一波16比4攻勢，瞬間將領先擴大到20分，反觀主場的獵鷹全隊三分球47投僅10中，不但形成濫投無法追近比分，反而讓雲豹最多領先達32分，雙分早早分出勝負。

本季平均可繳出24.9分、7.9籃板、6.6助攻的克羅馬（Lasan Kromah），今天表現可圈可點，尤其在第3節球隊一波流的攻勢當中，貢獻了10分、3助攻，完全扛下球隊的進攻重擔。

克羅馬賽後在接受轉播單位訪問時透露，全隊都試著打得很團結，今天這場比賽過程非常棒，「我不論在進攻或防守上，都努力幫助球隊拿下這場勝利，儘管我們已經晉級季後賽，但接下來還是得繼續打好每一場球。」

談到4月3日的花蓮大地震，也讓克羅馬心有餘悸地說：「當時我還躺在床上，心裡非常緊張，我一度以為我是不是在做惡夢。」

落敗的獵鷹吞下近10場比賽的第6敗，今天平均每場可攻下24.2分的球隊得分王、洋將金恩（Nicholas King）休兵，全隊以呂冠霆的18分最高。（編輯：張雅淨）1130407