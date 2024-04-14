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T1克羅馬飆44分雲豹4連勝 卡森斯歸隊倒數

2024/4/14 21:14（4/14 21:48 更新）
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職業籃球T1聯盟台啤永豐雲豹洋將克羅馬（左）14日在對台鋼獵鷹的比賽裡狂飆44分，幫助球隊拿下4連勝，雲豹獲勝後，距離聯盟龍頭也僅剩下0.5場勝差。（T1聯盟提供）中央社記者黎建忠傳真 113年4月14日
職業籃球T1聯盟台啤永豐雲豹洋將克羅馬（左）14日在對台鋼獵鷹的比賽裡狂飆44分，幫助球隊拿下4連勝，雲豹獲勝後，距離聯盟龍頭也僅剩下0.5場勝差。（T1聯盟提供）中央社記者黎建忠傳真 113年4月14日
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（中央社記者黎建忠台北14日電）T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹今天主場迎戰台南台鋼獵鷹，靠著洋將克羅馬飆44分帶領，以125比121獲勝，距聯盟龍頭新北中信特攻剩0.5場差距，前NBA球星卡森斯可能下場比賽歸隊。

收下4連勝的雲豹，上半場以65比56取得領先，但第3節獵鷹大反撲，單節打出37比28的攻勢，前3節結束雙方戰成93比93平手。

進入關鍵決勝負的第4節雙方互有領先，不過克羅馬（Lasan Kromah）單節攻下12分，加上「小安」蔣淯安在比賽終場前15秒2罰俱中，將比數擴大到4分的安全差距，順利奠定勝基。

克羅馬賽後接受媒體訪問時說，其實唯一想做到的，就是要幫助球隊贏得勝利，「而不是我自己能拿下幾分，我們要打的是團隊籃球，今天能夠獲勝很幸運，不是每天都會發生同樣的事情」。

雲豹獲勝後距離聯盟龍頭中信特攻僅差0.5場勝差，而雲豹球團曾在今年3月18日宣布確定和卡森斯（DeMarcus Cousins）完成續約，預計4月中會返台繼續參賽。據了解，4月20日很可能是他歸隊後首秀，對雲豹戰力又將大幅提升。

落敗的獵鷹戰績跌到7勝18敗、排名墊底，距離第4的台北戰神已有2場勝差，而2隊都還剩下3場比賽，只要戰神再勝1場，加上彼此的對戰占優勢，就能確定晉級季後賽。（編輯：管中維）1130414

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