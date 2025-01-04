TPBL克羅馬飆38分 雲豹延長賽力退夢想家

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天與福爾摩沙夢想家歷經延長賽才分出勝負，雲豹靠著洋將克羅馬狂飆38分，以117比111勝出。

雲豹今天作客台中洲際迷你蛋，與夢想家交手，雙方本季前一次在桃園碰頭，當時雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）決勝節讀秒階段投進超前2分球，逆轉拿下勝利。

克羅馬今天再度成為讓夢想家的頭痛人物，上半場12投6中、拿下19分，率隊以57比49領先。

夢想家第3節前半段下起三分雨，拉出一波17比6攻勢超前，兩隊隨後陷入拉鋸戰，雲豹靠著洋將威廉斯（Devin Williams）在第3節末段連得5分，以82比79要回領先。

第4節戰況膠著，夢想家洋將貝奇（Beau Beech）最後1分多鐘連得5分，率隊以106比105超前，而雲豹的高錦瑋隨後在倒數26秒上籃、再度逆轉。

夢想家馬建豪在第4節還剩9秒時2罰中1，扳成107比107平手，逼出延長賽，而雲豹的克羅馬延長賽獨攬8分、接管戰局，率隊以6分差贏得勝利。

談到延長賽贏球關鍵，雲豹的高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時表示，全隊都很賣命防守、鞏固籃板，加上進攻沒太過急躁，才能贏下這場比賽。

雲豹3人得分20分以上，克羅馬飆進5顆三分球、拿下38分，高錦瑋斬獲25分、9助攻，威廉斯獲得20分。至於夢想家全隊得分以貝奇29分最高，馬建豪20分次之。（編輯：謝雅竹）1140104