加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL克羅馬飆38分 雲豹延長賽力退夢想家

2025/1/4 20:39（1/4 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊4日與福爾摩沙夢想家隊打到延長賽才分勝負，雲豹靠著洋將克羅馬（持球者）狂飆38分，終場以117比111勝出。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月4日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊4日與福爾摩沙夢想家隊打到延長賽才分勝負，雲豹靠著洋將克羅馬（持球者）狂飆38分，終場以117比111勝出。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天與福爾摩沙夢想家歷經延長賽才分出勝負，雲豹靠著洋將克羅馬狂飆38分，以117比111勝出。

雲豹今天作客台中洲際迷你蛋，與夢想家交手，雙方本季前一次在桃園碰頭，當時雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）決勝節讀秒階段投進超前2分球，逆轉拿下勝利。

克羅馬今天再度成為讓夢想家的頭痛人物，上半場12投6中、拿下19分，率隊以57比49領先。

夢想家第3節前半段下起三分雨，拉出一波17比6攻勢超前，兩隊隨後陷入拉鋸戰，雲豹靠著洋將威廉斯（Devin Williams）在第3節末段連得5分，以82比79要回領先。

第4節戰況膠著，夢想家洋將貝奇（Beau Beech）最後1分多鐘連得5分，率隊以106比105超前，而雲豹的高錦瑋隨後在倒數26秒上籃、再度逆轉。

夢想家馬建豪在第4節還剩9秒時2罰中1，扳成107比107平手，逼出延長賽，而雲豹的克羅馬延長賽獨攬8分、接管戰局，率隊以6分差贏得勝利。

談到延長賽贏球關鍵，雲豹的高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時表示，全隊都很賣命防守、鞏固籃板，加上進攻沒太過急躁，才能贏下這場比賽。

雲豹3人得分20分以上，克羅馬飆進5顆三分球、拿下38分，高錦瑋斬獲25分、9助攻，威廉斯獲得20分。至於夢想家全隊得分以貝奇29分最高，馬建豪20分次之。（編輯：謝雅竹）1140104

克羅馬
TPBL克羅馬9抄截創紀錄 雲豹送攻城獅3連敗TPBL熱身賽克羅馬末節接管戰局 雲豹險勝戰神
高錦瑋
TPBL克羅馬全能攻守數據 雲豹客場扳倒攻城獅TPBL麥卡倫半場9助攻寫紀錄 戰神宰雲豹收3連勝
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL桑尼27分領軍 國王賞攻城獅3連敗
108
更多編輯台推薦新聞：