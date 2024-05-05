海蟾蜍入侵鳥嘴潭人工湖 志工隊1夜抓萬隻幼體

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）具毒性入侵物種海蟾蜍2021年首度發現出沒草屯鎮，之後入侵附近的鳥嘴潭人工湖，中水分署組織志工隊移除，近期累積抓到逾3萬隻幼體，甚至1夜抓破萬隻，整箱密密麻麻很嚇人。

經濟部水利署中區水資源分署在草屯鎮烏溪流域辦理鳥嘴潭人工湖工程計畫，預計今年正式啟用，由於烏溪生態豐富，中水分署除做好工程品質，更努力將生態環境干擾降到最低；發現海蟾蜍蹤跡後，居民與學術志工投入移除，中水分署也與施工廠商組成志工隊加入。

中水分署結合施工廠商成立「移除海蟾蜍邊境防守隊」，自發利用下班時間加入移除行列，近期正值繁殖期，中水分署人員日前發現大量海蟾蜍幼體入侵鳥嘴潭，趕緊通報台灣兩棲類動物保育協會志工趕來支援移除，首夜就移除約1萬1000隻海蟾蜍幼體、累積破3萬隻。

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移除海蟾蜍邊境防守隊今天表示，海蟾蜍去年逐漸從附近御史里一帶入侵到鳥嘴潭人工湖，志工隊約從繁殖季3月出勤到8月，每週1晚作業3小時，近日移除的海蟾蜍幼體剛完成變態上岸，因此體型很小，放在塑膠箱裡密密麻麻，而除抓到幼體，也捕獲母海蟾蜍成體。

海蟾蜍2021年11月首次發現入侵南投縣草屯鎮，以御史里周邊至北勢里為熱區，農業部林業及自然保育署南投分署立即與台灣兩棲類動物保育協會等單位合作，進行移除及調查工作，但1隻成體1次可產下數千顆卵，因此移除作業持續進行、全力防堵擴散。（編輯：黃世雅）1130505