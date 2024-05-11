捕捉鱷魚4天未果 嘉義中埔滯洪池降低水位

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣11日電）嘉縣中埔鄉公所維護人員7日在公館滯洪池發現鱷魚蹤跡，通報相關單位，水利處人員訪查居民，居民指證歷歷是鱷魚非綠鬣蜥，為讓鱷魚現身，降低滯洪池水位，至今仍未尋獲。

嘉義縣水利處防洪維護科長陳彥儒今天接受中央社記者電訪時表示，中埔鄉公所維護人員7日上午於公館滯洪池除草時，疑似發現鱷魚蹤跡，立即通報鄉公所及縣府，農業處派員現場勘查。

為防民眾誤將綠鬣蜥與鱷魚身影搞混，訪視人員拿著照片詢問當地居民，民眾指證歷歷是鱷魚，且出沒地點就在滯洪池的下邊坡。

水利處、農業處及中埔鄉公所9日現勘，滯洪池水位偏高，已請公所開啟出流閘門降低水位，以利尋找鱷魚蹤影，但至今仍未尋獲。

嘉義縣農業處畜產保育科指出，現階段要先確認鱷魚的大小和棲息地、生活作息，再與專家學者研議捕捉方式。

嘉義縣農業處表示，台灣並沒有野生鱷魚的紀錄，且滯洪池附近也沒有鱷魚養殖場，不排除是遭人放養，屆時將依法究責。

為了民眾安全，鄉公所在滯洪池維護坡道設置警示牌及護欄，避免民眾靠近水域。縣府提醒民眾，倘若看到鱷魚蹤跡勿恐慌驚擾，請即刻撥打119通報，後續將由縣府農業處委外廠商執行捕捉工作，切勿貿然捕捉，以免受到傷害。（編輯：郭諭儒）1130511