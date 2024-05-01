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保育界質疑廢土倒石虎棲地 提行政訴訟要環部開罰

2024/5/1 17:22（5/1 17:31 更新）
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台灣石虎保育協會質疑鳥嘴潭人工湖泊施工單位傾倒廢土在烏溪河床，危害保育類動物石虎、巴氏銀鮈棲地，相關行政訴訟案1日在台北高等行政法院開庭，協會成員在場外舉行記者會說明相關訴求。（台灣石虎保育協會提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年5月1日
台灣石虎保育協會質疑鳥嘴潭人工湖泊施工單位傾倒廢土在烏溪河床，危害保育類動物石虎、巴氏銀鮈棲地，相關行政訴訟案1日在台北高等行政法院開庭，協會成員在場外舉行記者會說明相關訴求。（台灣石虎保育協會提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年5月1日
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台灣石虎保育協會今天表示，水利署興建鳥嘴潭人工湖泊的施工單位倒廢土在烏溪河床，危害石虎、巴氏銀鮈的棲地，已提行政訴訟，訴求環境部開罰並要求施工單位移除、恢復地貌。

台灣石虎保育協會等保育團體與人士，為了保育石虎、巴氏銀鮈棲地，2023年7月向環境部提起行政訴訟，要求環境部落實環評法、盡職監督環評承諾事項落實；今天台北高等行政法院開庭，特地在大門前召開記者會說明相關訴求。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷說，協會2022年5月起蒐集資料，並與時代力量前立委陳椒華一起召開多次記者會，質疑經濟部水利署斥資新台幣202億元興建6座可蓄水的人工湖泊「鳥嘴潭人工湖」的施工單位，將廢土直接倒在烏溪河床上，數量已高達300多萬立方公尺，侵害保育類野生動物石虎、巴氏銀鮈的棲地。

他說明，農業部生物多樣性研究所資料顯示，2019年鳥嘴潭人工湖開工後，烏溪下游主支流周邊的石虎路殺數量驚人的增加，質疑是棲地被倒廢土後產生嚴重影響；而且廢土若被大雨沖刷往下游走，連帶也會讓巴氏銀鮈棲地消失。

台灣石虎保育協會委任行政訴訟律師詹順貴說，水利署中區水資源分署將廢棄土石方傾倒堆置在烏溪河床地上，明顯違反環評結論與承諾，主管機關環境部本應就其違反環評承諾開罰，卻怠忽職守未予以糾正，行政訴訟的目的就是要訴求環境部必須依環評法開罰。

他並說，環境部更應要求中區水資源分署要依照環評承諾事項，將未移除的廢棄土石方移除；且要盡量讓曾被堆置過廢棄土石方的河床地回覆自然的地形地貌。

劉威廷補充，之前多次召開的記者會上，協會要求環境部開罰、向公共工程委員會檢舉未辦理生態檢核，也向監察院陳情後由監委立案調查，仍無法阻止施工單位傾倒廢土破壞棲地，所以再向環境部提起行政訴訟；並譴責中區水資源分署4月25日大動作釋出生態調查影像與數據，是用片面資訊誤導民眾、想要洗白的做法。（編輯：陳政偉）1130501

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