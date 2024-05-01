保育界質疑廢土倒石虎棲地 提行政訴訟要環部開罰

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台灣石虎保育協會今天表示，水利署興建鳥嘴潭人工湖泊的施工單位倒廢土在烏溪河床，危害石虎、巴氏銀鮈的棲地，已提行政訴訟，訴求環境部開罰並要求施工單位移除、恢復地貌。

台灣石虎保育協會等保育團體與人士，為了保育石虎、巴氏銀鮈棲地，2023年7月向環境部提起行政訴訟，要求環境部落實環評法、盡職監督環評承諾事項落實；今天台北高等行政法院開庭，特地在大門前召開記者會說明相關訴求。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷說，協會2022年5月起蒐集資料，並與時代力量前立委陳椒華一起召開多次記者會，質疑經濟部水利署斥資新台幣202億元興建6座可蓄水的人工湖泊「鳥嘴潭人工湖」的施工單位，將廢土直接倒在烏溪河床上，數量已高達300多萬立方公尺，侵害保育類野生動物石虎、巴氏銀鮈的棲地。

他說明，農業部生物多樣性研究所資料顯示，2019年鳥嘴潭人工湖開工後，烏溪下游主支流周邊的石虎路殺數量驚人的增加，質疑是棲地被倒廢土後產生嚴重影響；而且廢土若被大雨沖刷往下游走，連帶也會讓巴氏銀鮈棲地消失。

台灣石虎保育協會委任行政訴訟律師詹順貴說，水利署中區水資源分署將廢棄土石方傾倒堆置在烏溪河床地上，明顯違反環評結論與承諾，主管機關環境部本應就其違反環評承諾開罰，卻怠忽職守未予以糾正，行政訴訟的目的就是要訴求環境部必須依環評法開罰。

他並說，環境部更應要求中區水資源分署要依照環評承諾事項，將未移除的廢棄土石方移除；且要盡量讓曾被堆置過廢棄土石方的河床地回覆自然的地形地貌。

劉威廷補充，之前多次召開的記者會上，協會要求環境部開罰、向公共工程委員會檢舉未辦理生態檢核，也向監察院陳情後由監委立案調查，仍無法阻止施工單位傾倒廢土破壞棲地，所以再向環境部提起行政訴訟；並譴責中區水資源分署4月25日大動作釋出生態調查影像與數據，是用片面資訊誤導民眾、想要洗白的做法。（編輯：陳政偉）1130501