石虎友善農地生態薪水 南投市、名間鄉待農友申請

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）今年南投地區石虎保育生態服務給付方案包含友善農地、家禽入侵危害通報、巡護監測。友善農地實施範圍除集集鎮、中寮鄉，今年擴大至南投市、名間鄉部分區域但申請很不踴躍。

保育瀕臨絕種保育類野生動物石虎，農業部林業及自然保育署南投分署、南投縣政府、農業部生物多樣性研究所今年繼續辦理石虎保育生態服務給付方案，包含友善農地、家禽入侵危害通報、巡護監測，縣民配合執行措施就可領到「生態薪水」，22日前向縣府申請。

友善農地部分，只要不用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，1公頃核發新台幣2萬元獎勵金，若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍到石虎，再核發1萬元。

生物多樣性研究所石虎研究團隊今天向中央社記者表示，今年「友善農地」給付擴大辦理，往年只有中寮鄉、集集鎮可申請友善農地給付，今年擴大到南投市、名間鄉部分地段，包含南投市營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段，及名間鄉番子寮段、濁水段。

石虎研究團隊表示，友善農地給付截至16日已收到170件，今年未設定申請上限，但會審查，4月22日前可送件至鄉鎮市公所；相對中寮鄉、集集鎮申請踴躍，南投市目前0件、名間鄉4件，中寮鄉已破百件像往年踴躍，歡迎南投市、名間鄉符合資格者加入。（編輯：陳清芳）1130418