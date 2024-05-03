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防荔枝椿象侵林地 南投林業分署放9萬隻平腹小蜂

2024/5/3 14:29
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）荔枝椿象影響龍眼、荔枝，行道樹種台灣欒樹、造林樹種無患子也受害，南投林業分署持續在轄管林地施放平腹小蜂，透過生物防治降低荔枝椿象危害，今年預計買9萬隻防治6公頃。

農業部林業及自然保育署南投分署今天透過新聞稿表示，荔枝椿象屬外來入侵害蟲，目前全台灣都可發現荔枝椿象蹤跡，不僅影響龍眼、荔枝生長，常見行道樹種如台灣欒樹、造林樹種無患子也受害。

南投林業分署表示，兼顧友善環境及防治效果，分署2020年起配合農業部動植物防疫檢疫署全國荔枝椿象區域整合防治計畫，持續辦理鄰近農業區轄管林地生物防治「平腹小蜂」施放作業，盼建立穩定天敵族群、逐年降低荔枝椿象危害，今年預計購買9萬隻防治6公頃。

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南投分署表示，目前農民用於荔枝椿象的化學藥劑僅對成蟲有效，無法全面防治卵孵化，且荔枝椿象產卵期正值荔枝、龍眼開花期，噴灑化學藥劑將造成蜜蜂中毒，釋放平腹小蜂進行防治最友善環境、安全。

南投分署指出，平腹小蜂是卵寄生蜂，不會螫人也不會咬人，產卵時會將卵產到荔枝椿象卵裡面，藉由吸收荔枝椿象卵的養分，孵化出平腹小蜂，因此阻礙荔枝椿象孵出，以達防治效果。（編輯：黃世雅）1130503

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