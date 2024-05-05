非洲沙漠超馬完賽 竹縣高玉金：很久沒佩服自己了

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）熱愛運動的新竹縣義勇消防人員高玉金，日前赴非洲納米比亞參加7天、250公里極地超級馬拉松賽，今天他在臉書分享完賽喜悅，開心表示「很久沒佩服自己了」。

納米比亞沙漠超馬為世界4大極地超級馬拉松（非洲納米比亞沙漠、中國戈壁沙漠、智利阿他加馬沙漠、南極洲）之一，根據主辦單位「極地長征」（Racing The Planet）官網資訊，今年賽事於4月28日至5月4日舉行。

「極地長征」官網顯示，來自台灣的60歲高玉金，最終以排名74成績完成此次納米比亞沙漠超馬賽事。

高玉金今天在臉書（Facebook）發文表示，此次與來自世界各地的128名參賽者一起挑戰7天、250公里的極地沙漠馬拉松賽，最終只有102人完成賽事。

高玉金指出，這是他生平第一次跑沙漠，不僅非常炎熱，還要負重背著自己使用的物品，從未體驗過跑步跑到如此「怨世、無奈、痛苦」，吃不下食物，心中只想快點回家，甚至想放棄比賽，但想想從大老遠到非洲，且為了能活下去，就拚了。

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對於能完成賽事，高玉金說，很久沒佩服自己了，認為人有無限可能，文中也感謝他的妻子「老婆我完成比賽了，感恩有妳，謝謝妳對我的體諒。」

高玉金的表弟、新竹縣寶山鄉長邱振瑋向中央社記者表示，高玉金目前擔任科技公司高階主管，也是新竹縣義消，常參加國內外三鐵、馬拉松賽事，其妻子在國中教網球、2名女兒也是網球好手，全家都是運動健將，對於此次高玉金能完成沙漠超馬賽事，感到與有榮焉，直呼是「新竹縣之光、寶山鄉之光」。（編輯：李錫璋）1130505