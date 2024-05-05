離岸風電3-2期排名出爐？經部：尚未完成審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）媒體報導提到離岸風電3-2期國產化審查結果排名出爐，並指出若場址不重疊，業者就可按照排名結果拿到風場。經濟部今天表示，尚未完成產業關聯執行方案審查，強調最終的選商結果，能源署將視審查而定。

WindTAIWAN報導提到離岸風電3-2階段國產化審查會議最新結果，指投標開發商產業關聯執行方案審查結果排序出爐，參與投標企業若場址不相重疊，就可按照排名結果拿到風場。

經濟部今天發布新聞稿說明，產業發展署正在審理區塊開發第2期產業關聯執行方案，產發署已在4月24日就4月10日投標文件的產業關聯執行方案計畫書內容召開檢視會議，協助開發商確認計畫書的缺失與完備性，並要求開發商限期補正資料。

經濟部指出，另外在5月1日召開區塊開發第2期產業關聯執行方案，第1到20項製造業在地化自選項目的核心製程與數量比例審查會議。後續，投標開發商還須進行第21到24項工程技術服務業在地化自選項目的核心製程與數量比例審查。

因此，經濟部說，在產業關聯執行方案審查尚未完成情形下，媒體報導提到「產業關聯執行方案審查結果排序」的說法，應是媒體不了解審查程序並臆測結果，跟事實不符。

根據離岸風電區塊開發第2期選商機制，開發商除了通過產業關聯執行方案審查外，尚須通過財務能力、技術能力等審查作業，最終選商結果，能源署將視審查結果而定。

經濟部表示，在最終選商結果公布之前，無根據的臆測都可能影響開發商的投資決定，希望以良好的產業秩序完成選商作業。（編輯：楊蘭軒）1130505