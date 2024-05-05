本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

遭以色列停播 半島電視台痛批侵犯人權

2024/5/5 22:21（5/5 22:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈5日綜合外電報導）總部設在卡達的半島電視台今天譴責，以色列政府因為半島電視台報導加薩戰爭而禁止它在境內運作，這種行為是「犯罪」。根據法新社，半島電視台目前在以色列已經停播。

半島電視台（Al Jazeera）稍早用阿拉伯文在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布如下聲明：「我們譴責以色列這種犯罪行為，此舉侵犯了獲取資訊的人權。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他的政府無異議通過關閉境內的半島電視台。

自從去年10月7日以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來，半島電視台便持續播出關於以國軍事行動影響的現場採訪。

哈瑪斯今天也抨擊，以色列政府決定關閉境內的半島電視台是「公然侵害新聞自由」，以及企圖隱匿有關加薩（Gaza）戰爭的「事實」。

尼坦雅胡及其政府幾個月來一直抨擊半島電視台，不過雙方爭執打從以哈開戰前就已經開始。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130505

#加薩
#巴勒斯坦
#以色列
#哈瑪斯
#半島電視台
延伸閱讀
以色列關閉境內半島電視台 控其報導為哈瑪斯喉舌

以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列南部接壤加薩關卡遇襲 以軍禁援助卡車通行
172.30.142.43
更多編輯台推薦新聞：