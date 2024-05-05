捷克作家拉巴爾110歲冥誕 筆下見小人物生命之美

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）已逝捷克文學奇才作家拉巴爾，49歲才出版人生首本小說「底層的珍珠」，更被米蘭．昆德拉譽為「我們這個時代最了不起的作家」，總能在小人物中看見幽微灰暗的生命之美。

今年是博胡米爾．拉巴爾（Bohumil Hrabal，又譯：博胡米爾．赫拉巴爾）110歲冥誕，出版社集結他的3本經典著作製成套書，包含處女作「底層的珍珠」、代表作「過於喧囂的孤獨」與生涯重大轉折作「我曾侍候過英國國王」，看見他眼裡及筆下這群人們心靈深處的顆顆珍珠。

1914年出身捷克的拉巴爾，是20世紀下半葉捷克先鋒派作家最重要的代表。雖然他擁有法學博士學位，但先後從事過倉庫管理員、鐵路工人、列車調度員及廢紙回收站打包工等工作。

這些工作經驗為拉巴爾的小說創作累積了豐富的素材，其作品大多描寫普通、平凡、默默無聞、被拋棄在「時代垃圾堆上的人」。他的一生都和這些人在一起，收集他們的語言精華及故事，在作品中創造出1群平凡而又奇特、光芒四射的人物形象。

大塊文化書訊指出，「中魔的人們」（Pábitelé）是拉巴爾自創的新詞，指身處極度灰暗之中、又能「透過鑽石孔眼」看到生命之美的人。正如同名的短篇小說集「中魔的人們」中的小人物，看起來豪放開朗、詼諧風趣，但他們就像中了魔法的人，眼中的世界往往與現實形成強烈反差，因此更顯得他們處境悲慘。

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拉巴爾的作品經常被改編為電影，包含「底層的珍珠」、「售屋廣告」、「我曾侍候過英國國王」、「過於喧囂的孤獨」和「沒能準時離站的列車」等。

其中「沒能準時離站的列車」同名電影，曾獲奧斯卡最佳外語片獎；自「售屋廣告」改編的電影「失翼靈雀」於1969年拍攝完成，卻在捷克冰封了20年，解禁後，隨即獲得1990年柏林影展最佳影片金熊獎。（編輯：管中維）1130505