捷運加值機出現大量瑕疵幣 查獲偽造幣、男子送辦

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北捷運站所設置的票卡加值機出現大量新台幣50元瑕疵幣，捷警隊偵辦發現是新北市蔡姓兄弟所為。蔡兄供稱是向回收業者逾半價購買，警方查獲5148枚中有33枚偽造幣，依法送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿指出，日前接獲台北捷運公司報案指稱，於各捷運站設置票卡加值機供旅客使用，但有部分站體加值機出現大量50元瑕疵幣，且因無法判別真偽而遭金融機構拒收，請求警方協助。

經捷警隊全面清查各捷運站加值機近1年來的票卡加值紀錄，發現捷運板橋、西門、江子翠、行天宮等站自去年2月12日起，就有特定票卡使用人大量投幣加值後再申請退款的紀錄。

同時，分析票卡交由北捷公司回溯歷史加值紀錄，發現有1名男子曾於去年2月16日持一卡通在捷運站加值未果，並向站務人員反映。

捷警隊隨即調閱相關站體監視器影像，並鎖定居住新北市、從事旅遊業的48歲蔡姓男子涉有重嫌，經和捷運站務人員建立橫向聯繫管道後，終於在去年3月9日於捷運江子翠站加值機前發現蔡男，立即派員前往將他帶回警局查證身分和釐清案情，並查扣其身上的98枚50元硬幣。

本案偵辦期間，捷警也發現蔡男的45歲胞弟涉嫌以相同手法在捷運站加值瑕疵幣後退費。

蔡氏兄弟到案後供稱，瑕疵幣是以原價的6至7折，向兩岸三地的資源回收業者購買，對方稱來源是從各處許願池所撈得，但實際原始來源及錢幣真偽，兩兄弟都不確定，本來有到銀行兌換卻被拒收，若走鑑驗流程還要收費，才便宜行事。

警方清查蔡兄所經手瑕疵幣為3974枚，蔡弟經手則為1174枚，瑕疵幣總金額為25萬餘元，經送交中央造幣廠進行長達半年鑑驗，發現瑕疵幣中含有偽造幣33枚且均為蔡兄所持有。

全案詢後於今年4月24日將蔡兄依涉刑法特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪移送台北地檢署偵辦。

捷警隊呼籲，民眾若遇有疑似偽劣貨幣應送請金融機構協助辨識，切勿隨意以市面上各式投幣付款或儲值機器兌換幣鈔，否則類似行為可能觸犯刑法特種詐欺罪，最高可處3年以下有期徒刑，切勿意圖僥倖而觸法。（編輯：方沛清）1130505