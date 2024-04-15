涉收購偽造郭台銘選總統連署書 士檢起訴里長等人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）鴻海創辦人郭台銘在進行連署參選2024年總統期間，北巿士林區張姓里長為達連署千份可獲25萬元月薪，涉以每份250元代價，向親友收購及偽造連署書，士檢今將張男等5人起訴。

此外，本件提供台北巿士林區張姓里長從原本時薪新台幣300元，改為每月月薪25萬元方案的生技公司廖姓董事長，涉要求張男達成目標1000張連署部分，另案偵辦中。

中央選舉委員會去年9月18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單；鴻海集團創辦人郭台銘於去年10月間於全台各地發動連署。張姓里長當選本屆里長，任期至民國107年底（現由他人代理中）。

士林地檢署起訴書指出，張男從事房仲業務10餘年，在社子地區有相當人脈，並與士林區多名里長熟識，張男原本以時薪受聘從事郭台銘連署書收集工作，因其在社子島有廣告看板可出租，經轉介赴郭台銘連署總部與廖姓董事長接洽看板出租。

起訴書指出，廖男為謀求郭台銘連署數量衝高，向張男表示「一個月25萬元」、「目標1000張，至少幫忙拉個500張，下個月就續聘」等語，張男允諾簽約。

檢方指出，張男為達成廖男期許的連署書目標，以每份連署書250元代價，親自或委託黃女、李男、曹男及楊女等友人收購或提供連署人身分證影本。

其中，黃女在宜蘭縣礁溪某電子遊戲場工作，由於電子遊戲場為會員制，會員需留存身分證影本才能進場遊戲，張男向黃女談定購買300份會員身分證影本以供連署之用，黃女怕影本影像不清，超額提供430名會員身分證影本檔案，獲得7萬5000元。

起訴指出，曹男與楊女涉以每份200元代價，在新莊區某公園向連署人交付賄賂，再轉手交付共計20份給張男，而獲得5000元。

李男則是提供20份連署書給張男，獲得5000元後，再將每人250元的現金賄賂交付給各連署人。

另一方面，張男向士林區2名里長行求連署，遭2名里長婉拒。

檢察官認定，張男等5人違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪、個人資料保護法、刑法偽造文書等罪嫌，今天偵查終結起訴，並宣告沒收犯罪所得，考量犯後均坦承犯行，建請法院審理時量處適當刑度。（編輯：張銘坤）1130415