罷免案6/8投票 桃園區長美里長林秀貞籲投不同意

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市首件里長罷免案3月底通過後，多個里也醞釀罷免行動，桃園市選委會公告，桃園區長美里長林秀貞罷免案成案，將於6月8日舉行投票，林秀貞今天呼籲里民投下「不同意票」。

中壢區石頭里里長王子林3月底遭罷免，是桃園地方自治史上首件里長罷免案。桃園市選舉委員會日前公告，桃園區長美里第3屆里長林秀貞罷免案成案，6月8日投票，依公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票要過關，除有效同意票數多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，第3屆桃園市里長選舉，長美里選舉人數為978人。

罷免理由書提出，是依照公職人員選舉罷免法規定，罷免理由包括林秀貞是幽靈里長，設籍長美里卻不住轄區內，不設里辦公處規避督導，有緊急事件或需開立證明事項時無法及時處理。且選後1年就因個人好惡頻頻更換鄰長影響里務推動，對里內老弱病殘未能善盡政府資源申請照顧。

林秀貞告訴中央社記者，選罷法連署及罷免門檻太低，許多根本是惡意罷免，認為這樣的做法太過潦草，且里內有許多幽靈人口，她已向檢調檢舉幽靈人口及賄選，呼籲里民屆時投下「不同意票」。

林秀貞表示，她辭去桃園市政府公職專職里長未經營其他副業，里內設有里民集會所，平日上午開放民眾交誼、洽公並定期提供免費法律諮詢，里辦公處則於平日下午時段開放，更製作各類QR-code協助里民掌握第一手資訊，另外，鄰長須是里長得力助手才能幫助里內工作的推動。

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林秀貞說，經實地走訪，設籍長美里的低收及中低收人口多為幽靈人口，針對實際居住的弱勢族群，里辦公處都有遞送物資並提供政府單位救助資訊協助，在臉書社團有相當多實證可供參考，相關政績也都可以查得到。

另外，龜山區文青里里長謝嘉仁也遭人提起罷免，提案人認為里長對文青里不熟悉、只服務投票給他的人等，目前正進行第2階段連署，對此謝嘉仁僅說「不予置評」，依選罷法規定，罷免案連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，第3屆桃園市里長選舉，文青里選舉人數為7897人，連署門檻需達790人才能成案。（編輯：李錫璋）1130505