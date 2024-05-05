演歌仔戲勾傷心回憶 好友離世林雨宣自責沒關心

（中央社記者洪素津台北5日電）演員林雨宣在「勇氣家族」飾陳亞蘭的女兒，劇中因為父親莊凱勛的離世，讓母女關係僵化，也在心中留下遺憾。戲外林雨宣也有同樣的遺憾，好友的無預警去世讓她自責不已。

林雨宣近日接受中央社專訪，提到劇中因為父親離世而留下創傷症候群，更為此和媽媽陳亞蘭鬧僵，母女沒有好好溝通釀成遺憾。戲外林雨宣提到一名好友過世讓她相當自責，「如果可能的話，我應該要再多關心她。」

林雨宣表示，當年有好友向她透露發現子宮頸癌零期，當時林雨宣僅說：「就常常去追蹤就好了，現在醫學這麼發達，零期根本就沒什麼，一定會好的」。未料好友過沒多久因為感情事離世，讓林雨宣相當自責。

林雨宣認為自己太過簡單帶過，沒有去顧慮好友的心情和情緒，「她不想要造成別人麻煩，所以她也沒有再多求救，她也想要自己消化，然後我也沒有再多關心，我就覺得這個還蠻遺憾的。」

林雨宣出道快17年，闖蕩星路期間也想過要放棄，也會羨慕別人有好戲拍，但是現在學會轉念，「我不會羨慕別人有好戲拍，反而多看別人演戲，當你稱讚別人的時候自己也會被療癒到」。

林雨宣也告訴自己，台灣現在有這麼好的戲在拍，以後也許也有這樣子的機會；而問起經濟層面，林雨宣逗趣說：「還好！我現在還養得起我媽媽」，坦言工作穩定生活無虞。（編輯：蕭博文）1130505

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