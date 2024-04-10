A-Lin登TheFirstTake 獻唱「有一種悲傷」

（中央社記者王心妤台北10日電）歌手A-Lin去年摘下金曲歌后，YouTube頻道THE FIRST TAKE今晚9時將播放她演唱的「有一種悲傷」。A-Lin表示，這是18年歌手生涯來首次遇到不能重來的錄音，真的很緊張。

THE FIRST TAKE是日本索尼音樂成立的YouTube頻道，訂閱人數將近800萬，為追求演唱的真實感，所有表演僅進行1次錄製，不作分段錄製、補錄或後期編輯，即使表演失誤也會完整記錄，不少國際歌手曾參與，台灣過去也有韋禮安、蔡依林參加。

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A-Lin特別選擇演唱「有一種悲傷」，她透過唱片公司表示，這首歌是她的歌手生涯轉捩點，因為是搭配電影「比悲傷更悲傷的故事」的主題曲獲得許多觀眾共鳴。她希望透過平台讓大家聽到她最擅長的情歌作品，「我相信即使不懂歌詞，歌曲的旋律和表現也能傳達出情感，讓更多人認識A-Lin這個存在，並與我的音樂產生共鳴。」

對於出道18年，A-Lin表示，2022年是印象最深刻的一年，發行了專輯LINK隔年又獲得金曲獎，回顧一路走來，自認是個幸福的人。她笑說，座右銘是「人生苦短，必須性感」，而「性感」是指認真對待生活並充滿自信，「這次參加THE FIRST TAKE對我來說也是1件性感的事情」。（編輯：管中維）1130410