台灣第一人 韋禮安登THE FIRST TAKE稱美夢成真

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影片來源：THE FIRST TAKE

（中央社記者王心妤台北8日電）歌手韋禮安為電影「月老」演唱的主題曲「如果可以」紅遍亞洲，他近日登上音樂YouTube頻道THE FIRST TAKE。韋禮安表示，是美夢成真，並謙稱還有進步空間，但不完美才成就迷人之處。

「如果可以」在YouTube上架至今已累積9146萬次觀看次數。韋禮安9月為了新專輯「明天再見」赴日本東京拍攝同名單曲MV，並參與以歌手一鏡到底錄製演出過程、原音呈現的熱門音樂頻道THE FIRST TAKE錄影，並演唱「如果可以」，成為首名登上此頻道的台灣歌手。

韋禮安表示，從以前就關注這個頻道，知道要上頻道時有點不敢相信，像夢一樣。韋禮安表示，原版「如果可以」像是青少年唱著經典情歌，這個版本則比較放鬆，「建議大家一邊喝著啤酒或紅酒一邊收聽，希望你們會喜歡。」

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韋禮安說，站上THE FIRST TAKE舞台像是美夢成真，「對我來說這是很重要的機會，過程很享受，錄製完後感到很痛快，THE FIRST TAKE的團隊很專業，因為有大家的努力才有這樣好的結果。」

對於這次一鏡到底的演出，韋禮安認為還有進步空間，每次演出都是僅此一次，現場演出多少會有點瑕疵，但情緒都是毫無保留，這種不完美賦予THE FIRST TAKE的迷人之處。（編輯：張雅淨）1111108