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韋禮安二度登上THE FIRST TAKE 展現最真實情感[影]

2022/11/22 12:35（11/22 13:25 更新）
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歌手韋禮安二度登上頻道演唱R.I.P.。（圖取自facebook.com/Weibird.official）
歌手韋禮安二度登上頻道演唱R.I.P.。（圖取自facebook.com/Weibird.official）
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（中央社記者王心妤台北22日電）歌手韋禮安日前以電影「月老」主題曲「如果可以」登上YouTube頻道THE FIRST TAKE，成為台灣第一人。昨天二度登上頻道演唱R.I.P.，他說自己演唱有瑕疵，但展現了最真實情感。

韋禮安二度在THE FIRST TAKE登場，此次的R.I.P.是由韋禮安親自改編。韋禮安表示，THE FIRST TAKE是國際平台，上次的「如果可以」在華語音樂圈有好成績，希望傳遞這首歌的魅力給日本的觀眾，這次的R.I.P.是想用英文歌讓全世界更能認識他的歌。

對於有網友好奇頻道是否真的只錄音一次，韋禮安在直播中透露，R.I.P.有點失誤，但他也說：「雖然只錄一次難免會有瑕疵，但THE FIRST TAKE的精髓就是捕捉這一次的表演，那個情感最真實、最濃烈。」

影片來源：THE FIRST TAKE

韋禮安說，作為登上頻道的台灣第一人有種使命感，盡力展現最專業狀態，期待更多華語音樂人也有機會登上頻道。

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韋禮安透露，飛往日本前花了近一個月準備歌曲。他說，身處頻道的錄音空間，只剩攝影機對著自己，獨自一人的感覺很不一樣，「錄第一首時，我發現我真的心跳加快，非常緊張，錄到第二首才比較適應和放鬆」。

韋禮安也笑說，當天開嗓的方式是唱出nonono，也讓日本團隊好奇發問：「請問WeiBird桑，還需要一些nonono time嗎」，讓他覺得十分有趣。（編輯：張芷瑄）1111122

#韋禮安
#日本
#台灣
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