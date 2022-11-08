韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：THE FIRST TAKE

（中央社網站8日電）金曲創作歌手韋禮安7日在THE FIRST TAKE演唱「如果可以」，成為首位登上這個當紅串流音樂頻道的台灣藝人，許多台灣網友留言表示驚喜，粉絲們既感動又開心，紛紛恭喜他寫下個人里程碑。

韋禮安的影片上線後累計超過35萬次觀看，並成為YouTube發燒影片。

THE FIRST TAKE從2019年11月開設頻道以來，觀看次數已突破25億，製作團隊邀請歌手或作曲人以一鏡到底方式錄製演出過程，歌手的唱功在鏡頭下展露無遺，讓觀眾欣賞未經後製剪接的原音。

影片來源：THE FIRST TAKE

影片來源：THE FIRST TAKE

日本女歌手LiSA一曲「紅蓮華」累計觀看已達1.2億次，作為動畫「鬼滅之刃」片頭曲帶動的人氣不可小覷，她未經修飾的美聲更讓粉絲驚豔。

日本告示牌百大單曲冠軍YOASOBI在2020年緊急事態宣言期間錄製「向夜晚奔去」，觀看次數達1.3億，中島美嘉去年的「曾經我也想過一了百了」發布當天即登上網路熱搜。

除了當紅藝人外，為電影「追殺比爾」配樂的搖滾樂手布袋寅泰，曾為近畿小子、帕妃等流行團體作曲的音樂製作人奧田民生等重量級大咖都在THE FIRST TAKE登場表演，許多外國歌手或樂團也在受邀之列。

一世代成員哈利、加拿大歌手艾薇兒今年先後登場，在日本出道的中國歌手蘇芮琪則是首位登場的華語表演者。（編輯：鄭懿君）1111108

影片來源：THE FIRST TAKE

影片來源：THE FIRST TAKE