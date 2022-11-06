46萬人爭看木村拓哉 日警最大規模戒備平安落幕[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本知名藝人木村拓哉今天扮演戰國大名「織田信長」騎馬遊行，為岐阜市當地活動帶來最高潮，光是今天就吸引約46萬人慕名而來，警方投入最大規模警力戒備讓活動平安落幕。

岐阜市政府主辦的「岐阜信長祭典」過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年是時隔3年再度舉行。受到韓國首爾梨泰院日前發生嚴重踩踏事件影響，岐阜縣警方這兩天都在祭典會場附近部署大批警力嚴陣以待。

日本讀賣新聞昨天報導，根據當地銀行「十六銀行」的調查研究機構「十六綜合研究所」試算，這場祭典可望為岐阜縣內帶來約39億日圓（約新台幣8.51億元）的經濟效益。

「岐阜信長祭典」活動分成兩天舉行，每日新聞報導，岐阜市政府表示，今天約有46萬人到場參與活動，加上11月5日的約16萬人，兩天活動共有約62萬人到場，創最多人參加紀錄。

這場祭典從1957年開始舉辦，過去由岐阜市出身的演員伊藤英明扮演織田信長，在2009年兩天創下50萬人的最多紀錄，今年一舉被木村以62萬人大幅改寫。

今年祭典重頭戲是今天下午登場的「信長公騎馬武者行列」遊行，扮演織田信長的木村跟扮演家臣的伊藤一同在「金華橋通」約1公里區間騎馬遊行。

由於馬路兩旁空間有限，市府規劃的觀看空間只能容納約1萬5000人，所以事前公告採抽籤方式決定，沒想到竟然有高達96萬多人報名，人數足足超過岐阜市人口的兩倍。

日本放送協會（NHK）報導，一名來看「騎馬武者行列」的60多歲富山市女性說，一直以來都是木村的粉絲，雖然沒有中籤，但抱著就算看不到也沒關係的心情來到現場，「結果如願看到木村，此行總算有收穫」。

另一名80多歲的男性說，雖然沒中籤，但等了兩個多小時還是看到木村了，「木村真的很帥」。

不過也有民眾被警方拉起的管制線拒於門外，無緣親眼目睹偶像風采徒留遺憾。

共同社報導，由於日前發生韓國梨泰院嚴重踩踏死傷意外，岐阜市政府與岐阜縣警方預期今天木村騎馬遊行將吸引大批民眾到場，所以採取至今最大規模的警戒態勢維持會場周邊秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

木村跟伊藤今天下午1時30分左右騎馬現身，在「金華橋通」遊行約30分鐘，圍觀民眾歡聲雷動，爭相拿出智慧型手機拍照。

岐阜縣警方為防止發生人群中有人相繼跌倒引發「群眾雪崩」意外，一度在JR岐阜站前封鎖部分樓梯，並在車站內派出警力宣導民眾不要站在樓梯或電扶梯上不動，還派出站在車頂上引導散場民眾勿爭先恐後的「DJ警察」等，總計動員約500名警力。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111106