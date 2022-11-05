木村拓哉扮信長遊行 日警防意外將動員8倍警力

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本岐阜市今明兩天舉行「岐阜信長祭典」，重頭戲是明天登場的知名藝人木村拓哉扮演織田信長騎馬遊行，警方擔憂屆時圍觀人潮過多發生意外，將動員較往年約8倍警力投入維安。

以日本愛知縣、岐阜縣及三重縣為播出地區的CBC電視台報導，「岐阜信長祭典」過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年是時隔3年再度舉行。受到韓國梨泰院日前發生嚴重踩踏事件影響，警力已在祭典會場附近嚴陣以待。

明天因為將有木村拓哉及另一名藝人伊藤英明騎馬遊行，日前已有逾96萬人提出參觀遊行申請，岐阜市政府職員在會場附近備妥進行交通管制的三角錐。

當地民眾表示，只希望不要發生意外；也有民眾說，希望大家都能多加留意。

有鑑於梨泰院意外，當地警方明天原則上將動員往年7倍到8倍左右規模的警力。

讀賣新聞報導，當地銀行「十六銀行」的調查研究機構「十六綜合研究所」試算，這場祭典將為岐阜縣內帶來約39億日圓（約新台幣8.51億元）的經濟效益。

十六綜合研究所基於出身岐阜市的伊藤英明，在2009年同活動扮演織田信長吸引逾50萬人到場推估，今年到場人數可能達到60萬人，其中30萬人為當地市民。

透過分析每人在當地的觀光消費金額進行試算，不留宿的旅客每人花費約3000日圓到8000日圓，留宿旅客每人約花費2萬5000日圓，加總後得出30億日圓的經濟效益。

如果再加上擴及到岐阜縣全縣的經濟效益，推估總計可望達39億日圓，相當於歧阜市每年觀光經濟效益約10%。

祭典的重頭戲是明天登場的「信長公騎馬武者行列」遊行，扮演織田信長的木村拓哉將跟扮演家臣的伊藤英明，一同在「金華橋通」約1公里區間騎馬遊行約1小時。遊行活動結束後，兩人將參加談話活動。

主辦單位用抽籤決定參加上述遊行及談話活動的人數，參觀遊行的名額為1萬5000人，但已有約96萬人提出申請。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111105