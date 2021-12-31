日本高僧以醃蘿蔔款待 幕府將軍大讚人間美味

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日本的便當常會放入醃蘿蔔，據說是300多年前高僧澤庵（takuan）宗彭研究出的吃法，讓幕府將軍德川家光吃得津津有味。民眾到日本兵庫縣宗鏡寺可聽住持講解醃蘿蔔的典故。中央社記者楊明珠兵庫攝 110年12月31日

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本的便當常會放入醃蘿蔔，據說是300多年前高僧澤庵（takuan）宗彭研究出的吃法，讓幕府將軍德川家光吃得津津有味。民眾到日本兵庫縣宗鏡寺可聽住持講解醃蘿蔔的典故。

記者12月初來到兵庫縣豐岡市出石町東條的宗鏡寺（澤庵寺），宗靜寺有600多年歷史，聽住持小原游堂講解醃蘿蔔的由來。他表示，據說300多年前日本江戶時代幕府第2代將軍德川家光有一天對和尚澤庵（1573年-1646年）說自己近來食不知味，不知該怎麼辦？

兵庫縣豐岡市出石町東條的宗鏡寺是具有600多年歷史的名剎，澤庵宗彭（157年-1646年）曾在此寺當住持。澤庵就是想出用米糠、鹽等醃蘿蔔吃法的人。中央社記者楊明珠兵庫攝 110年12月31日

澤庵要德川家光隔天上午過來，但到了下午，澤庵遲未露臉，德川家光飢腸轆轆，正想打道回府時，澤庵才端出食物。那是用一個小碟子盛著兩片黃色食物以及一個碗。打開碗蓋，只有熱湯泡白飯。餓得快發昏的德川家光吃得津津有味，大讚是人間美味，問：「那黃色的究竟是什麼？」

澤庵答說：「是用米糠醃製的蘿蔔。」他還說：「您貴為征夷大將軍，平時盡吃山珍海味，吃到挑嘴。」

醃蘿蔔原本是為了避免食物腐壞，以醃製手法貯藏食物，稱為貯漬（takuwaezuke）物，德川家光說：「這道菜有名稱嗎？乾脆叫做澤庵漬（takuanzuke）。」現在有些人將此簡稱為takuan或takuwan。

現年43歲的小原游堂生於熊本縣，曾在京都大德寺修行，2008年當上宗鏡寺的住持後，每年舉辦醃蘿蔔的活動，11月底至12月初和小學生一起曬蘿蔔，蘿蔔是附近農校高職生所種植的。每年約醃製500至700根蘿蔔。

小原游堂2008年到日本兵庫縣的宗鏡寺（又名澤庵寺）擔任住持，每年11月底至12月與學童一起醃蘿蔔，教導學童感謝農民，懂得惜福愛物。中央社記者楊明珠兵庫攝 110年12月31日

包括蘿蔔田的整地、播種、收穫、曬蘿蔔、醃製、試吃等過程，都與學童一起體驗。蘿蔔曬到一定的程度後，以鹽巴、米糠、柿皮、橘皮等醃漬，隔年2月召集參與活動的學童開封試吃，教導學童在豐衣足食的時代要懂得感恩農民、惜福愛物的道理。

為了傳承澤庵和尚的教誨，活絡地方經濟，信徒於2017年4月成立「澤庵和尚夢見之會」，小原擔任顧問。這個會的活動包括推廣、販售醃蘿蔔，現在醃蘿蔔成了宗鏡寺的特產，寺方首頁寫著一根澤庵醃蘿蔔1000日圓（約新台幣245元）。

宗鏡寺的御朱印畫有蘿蔔圖案，全日本絕無僅有。寺方還推出布蘿蔔，稱為「替身蘿蔔」，上面寫著人名，類似台灣寺廟的點光明燈消災祈福的概念，替身蘿蔔就掛在寺院的正殿柱子。

宗鏡寺住持小原游堂表示，300多年前擔任此寺的住持澤庵想出醃蘿蔔的吃法。他2008年任此寺住持後每年學童一起醃蘿蔔，教導學童惜福愛物。圖為此寺推出的消災祈福物「替身蘿蔔」。中央社記者楊明珠兵庫攝 110年12月31日

宗鏡寺創立於1392年，是臨濟宗大德寺派的寺院，原本是出石城主山名家的菩提寺，織田信長軍隊的大將羽柴秀吉（豐臣秀吉）遠征但馬（兵庫縣北部），山名家被滅，寺院荒廢，1616年由澤庵重振。

澤庵1573年生於出石町，本姓秋庭，10歲出家，後來到京都的大德寺修行後，37歲成為大德寺的第154世住持。後來他捲入朝廷與德川幕府政爭的「紫衣事件」，被流放到出羽國（現在的山形縣）。

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幕府第2代將軍德川秀忠去世後，澤庵被赦免，回京都大德寺後在京都的二條城會晤德川家光，備受敬重。1639年德川家光在江戶建東海寺（現在的東京都品川區），由澤庵任住持。澤庵死於江戶，享壽74歲，後人分別在東海寺、宗鏡寺為他立墓碑。

澤庵臨終前，弟子讓他寫下辭世偈語，他寫了一個「夢」字。現在遊客到宗鏡寺可看到名為「夢見之鐘」的古鐘及澤庵設計的庭園美景。（編輯：高照芬）1101231