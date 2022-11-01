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泰勒絲創歷史 包辦告示牌百大熱門單曲榜前10名[影]

2022/11/1 08:56（11/1 09:22 更新）
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影片來源：TaylorSwiftVEVO

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）今天在樂壇創下歷史，剛發行新專輯「午夜」（Midnights）就成為首位同時攻占告示牌排行榜100首熱門單曲榜前10名的藝人。

法新社報導，泰勒絲的新歌Anti-Hero登上告示牌排行榜100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）榜首。

告示牌表示，這是這項排行榜64年歷史上，首次有單一藝人一口氣稱霸前10名。上一位如此接近的藝人是加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake），他2021年9月在前10名占據9個名次。

泰勒絲在推特上寫道：「百大熱門單曲榜前10名拿下10名？靠著我的第10張專輯？我好慌亂啊。」

泰勒絲10月21日發行備受期待的專輯「午夜」，這是她個人第10張錄音室專輯，也是繼英國鐵肺歌后愛黛兒（Adele）2015年推出專輯「25」後，一發行就空降告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）冠軍，單週銷量最高。

「午夜」的發行也讓音樂串流服務平台Spotify當機好幾個小時，不過根據Spotify，這張專輯仍創下一天內播放量最高的專輯紀錄。

泰勒絲表示，專輯中的13首歌訴說「我一生中13個失眠夜晚的故事」，合在一起形成「神秘、瘋狂時刻強烈的全貌」。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111101

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