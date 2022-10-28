泰勒絲新MV畫面出現FAT 挨批恐肥症後刪減

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影片來源：TaylorSwiftVEVO

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）發布第10張專輯「午夜」（Midnights），但歌曲「反派英雄」（Anti-Hero，暫譯）的音樂錄影帶鏡頭出現FAT字眼，挨批後刪減。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，被刪減的鏡頭中，泰勒絲站上體重計，但顯現的不是數字，而是3個字母FAT（肥胖）。

泰勒絲朝下看著體重計，一邊唱著「我寧願直視太陽，也不願照照鏡子」（I stare directly at the sun but never in the mirror），鏡頭接著轉向她看著自己的分身，而另一個她搖了搖頭。

衛生專家與批評者稱這一幕鏡頭有「恐肥症」（fatphobic）的嫌疑，MV因此作出刪減。

在刪減後的MV當中，泰勒絲站上體重計的畫面仍在，但出現FAT的那一幕已經被刪去。

專精於飲食失調治療的社工羅森布魯斯（Shira Rosenbluth）在推特發文表示，「泰勒絲的MV用她看向體重計，然後出現FAT，來描述她對於身體形象的掙扎，這個手法超爛」。

她說：「飲食失調不能作為恐肥症的藉口。說出『我今天依舊因為我的身體形象感到掙扎』，這並不困難，而不該說『我是一隻肥胖噁心的豬』。」

不過，也有泰勒絲的粉絲出言替她辯護。

有一名粉絲說，「如果她曾經感覺自己很胖，她只不過是在分享自己的故事。當我站上體重計，也時常感覺自己很胖。別人或許會說你不胖，但那並不能改變我覺得自己胖的想法。我搞不懂為何大家都在說感覺自己胖是錯的」。

也有粉絲認為，泰勒絲只是在描述她飲食失調的經歷。一名網友推文說，「難道泰勒絲不能分享她自己的故事嗎？」

泰勒絲曾在她的Netflix紀錄片「美國小姐」（Miss Americana）中提到，如果她看到自己的照片，覺得肚子看起來太大，或是有人說她看起來像懷孕，她就會「停止吃東西」。（譯者：戴雅真）1111028