BLACKPINK明年3/18高雄開唱 11/10開放售票

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（中央社記者王心妤台北28日電）韓國人氣女團BLACKPINK在8月宣布舉辦世界巡迴演唱會。台灣主辦單位今天公布細節，BLACKPINK將於明年3月18日在高雄國家運動場（世運主場館）開唱，11月10日中午12時全面開賣。

台灣主辦單位理想國今天發布新聞稿表示，BLACKPINK剛發行第2張正規專輯BORN PINK，不只空降美國告示牌排行榜銷售榜冠軍，也是史上首張銷售量突破200萬的韓國女團專輯。

根據最新數據，BLACKPINK專輯收錄曲Shut Down在音樂串流平台Spotify上的點聽次數已破億，這首歌曲更連續3週攻占告示牌排行榜Hot 100排行榜及Global 200排行榜。

此次巡演中，明年1月7、8日是泰國曼谷起跑，接下來的巡演點包含香港、利雅德、阿布達比、吉隆坡、雅加達、高雄、馬尼拉和新加坡等城市。

BLACKPINK的BORN PINK演唱會高雄場門票將於11月8日上午10時在官方BLINK預購，11月9日上午10時Live Nation Taiwan會員預購，11月10日中午12時在拓元售票系統全面開賣。（編輯：陳政偉）1111028