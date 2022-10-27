國外藝人接力來台 鐵肺女王孝琳、天團SJ開唱

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韓國天團Super Junior將於11月26日、27日在台北小巨蛋開唱，展現「老少年」的經典魅力。（圓頂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月27日

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（中央社記者王心妤台北27日電）隨著國境解封，國外藝人來台舉辦活動也增加，韓國藝人中，鐵肺女王孝琳將率先於11月12日開唱、天團Super Junior接力演出，泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」演員群也將舉辦見面會。

國外藝人輪番登台，孝琳將於11月12日在台北信義劇場Legacy Max舉辦「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會。她也預告除了將重現女團SISTAR經典歌曲及個人SOLO曲，也將演唱韓劇「主君的太陽」、「來自星星的你」等主題曲。

韓國男團INFINITE成員李成種將於11月18日在Zepp New Taipei舉辦見面會，台北也是他的個人見面會第一個前進的海外城市。他特別錄製問候影片，並以中文對粉絲告白「我想你們」，同時預告會準備精彩內容給粉絲驚喜。

Super Junior從2008年起開始SUPER SHOW世界巡迴演唱會，至今已在30個城市舉辦演出，累積超過200萬名歌迷參與。他們將再度來台開唱，於11月26日、27日在台北小巨蛋展現「老少年」的經典魅力。

韓國嘻哈團體Epik High曾說「每年都要來台灣」，他們擅長將社會議題與嘻哈音樂自然巧妙地融合，也憑此成為韓國代表性團體之一。他們日前宣布將於12月4日在Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）舉辦EPIK HIGH IS HERE演唱會，也預告將演唱新專輯歌曲，帶領歌迷感受人生的酸甜苦辣。

韓國實力派女團MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人及華莎組成，本月剛推出迷你專輯MIC ON，並宣布開啟MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON]巡迴演唱會，將於明年1月14日來台在林口體育館舉辦演唱會。

另外，泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」（KinnPorsche）上線後，登上串流平台愛奇藝熱門收看排行榜，日前宣布見面會將於10月30日、31日在台北國際會議中心登場，台北也成為亞洲城市中唯一有2個場次的站點。除了歌舞演出，16名成員還會重演劇中經典橋段，主辦單位也透露可能表演即興橋段，讓台灣粉絲相當期待。（編輯：張雅淨）1111027