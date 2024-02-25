韓星孝琳來台性感熱力唱跳 收粉絲紅唇親筆信

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）有「韓國碧昂絲」之稱的歌手孝琳今晚在台北開唱，把台北國際會議中心打造成百老匯現場，熱歌熱舞19段精彩演出，吸引2000名台灣粉絲力挺，更收到紅唇印親筆信。

孝琳一身深藍色流蘇透膚褲裝性感亮相，大唱西洋歌舞金曲One Night Only開場，瞬間炒熱現場。從去年底的台北市政府跨年演唱會唱到這次個人專場，孝琳感性表示，多虧台灣粉絲給的愛，她才能站在這裡。她更用中文喊話，「準備好一起嗨了嗎？一起創作難忘的One Night Only！」

人氣女團SISTAR出道的她，近年雖然主要以solo歌手表演，仍不忘帶來多首SISTAR經典組曲，包含I Like That、Touch My Body、Shake It等，讓全場嗨到跟著大合唱。

今晚更帶來各種豐富多元歌曲及熱舞，從她的歌曲Chemistry、This Love、韓劇「主君的太陽」主題曲Crazy of you，也翻唱熱門西洋歌曲Talking to the moon、Burnin’up、韓團BTS成員Jung Kook歌曲Seven等，緊湊精彩的19段特別舞台，讓全場看得目不轉睛。

台北站是孝琳這次巡演繼韓國首爾的海外首站，粉絲集體送上有嘴唇印的親筆信，讓孝琳非常感動。當讀到「希望姊姊賺大錢」時，孝琳大笑回應「一定要賺大錢才能跟大家常常見面」，並稱讚台灣粉絲和唇印很可愛，「我一定會帶回去，好好保管，覺得辛苦時，會看著這個得到力量繼續走下去，希望能盡快來跟大家見面」。

另外，韓國組合KENTA ＆ SANGGYUN（高田健太＆金相均）今晚在台北三創CLAPPER STUDIO進行首場海外粉絲見面會，現場大聊來台期間吃酸辣麵因為加了很多香菜，覺得超像「有洗髮精味」，好友盧太鉉擔任驚喜嘉賓合體，讓現場嗨爆，還與粉絲們許下「一起去阿里山」心願。（編輯：管中維）1130225