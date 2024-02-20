孝琳開唱前力抗寶島美食誘惑 呈現百分百演出

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）韓國實力女團SISTAR出道、有「韓國碧昂絲」美稱的歌手孝琳，25日將在台北國際會議中心舉行個人巡演。她在事前接受台灣媒體訪問透露，開唱前會先勇敢拒絕台灣美食誘惑。

近年孝琳以solo藝人身分活動6年，不久前終於與隊友寶拉合體，讓SISTAR子團SISTAR19睽違11年復出，感動許多粉絲。孝琳表示，「一直以來都是solo活動，很久沒有跟成員一起活動，覺得非常開心和有趣。」兩人能久違地一起錄音、拍MV，特別開心。

不過現在錄音樂節目前，多出了拍照環節的「上班路」，SISTAR19也被要求「表現得更青春一點」，讓孝琳既害羞又陌生，直呼以前沒有這個環節，「還好跟姐姐（寶拉）在一起，沒那麼害羞！」

台灣春節年假剛結束，許多人休假期間放鬆大吃大喝，媒體好奇以健美窈窕身形著稱的孝琳是否會嚴格控制飲食，她說：「比起減肥餐，我更偏向於為了能自由地吃好吃的食物，而邊運動邊吃的類型。」

孝琳透露，公演前幾乎不怎麼吃東西，「會感覺身體有點笨重，唱歌時也會有點不舒服。」想到台灣琳瑯滿目的美食，她笑說：「我打算等演唱會順利結束後再吃！」

已多次來台表演、連跨年都參與過的孝琳，認為台灣是熟悉又親切的地方，粉絲的熱情反應讓她每次表演都很開心，感受到很大力量。關於這次巡演特色，孝琳說，就像主打歌HYOLYN SHOW一樣，從頭到尾就像一場秀，期待為台灣粉絲帶來多樣音樂曲風與真摯的現場演唱。（編輯：張雅淨）1130220